Državno reševanje najemnikov stanovanj pod drobnogledom

Prodaja nepremičnine v kalifornijskem Encinitasi. Foto Mike Blake/Reuters Pictures

Demokratska kongresnica Cori Bush je protestirala proti izgonom. Foto Evelyn Hockstein/Reuters

Otroške posteljice, družine in osebna lastnina bi pristale na cesti, je opozarjala demokratska predsednica predstavniškega doma, in res je administracija predsednikaše enkrat podaljšala moratorij na izgon iz najemnih stanovanj za številne najemnike, ki ne poravnavajo svojih računov za bivanje. Ukrep, ki so ga v prvem hudem valu pandemije covida-19 sprejeli pod republikanskim predsednikom, pa deli javnost in vrhovno sodišče.Med najhujšim divjanjem pandemije lani številni ameriški podnajemniki niso zmogli plačevati najemnin in center za nadzor nad boleznimi CDC jim je že pod prejšnjo, republikansko administracijo prihitel na pomoč. Do začasne prepovedi izgona zaradi najemnin so upravičeni le Američani z nižjimi dohodki od 99.000 dolarjev na leto, ki dokažejo, da bi se sicer znašli na cesti ali bi s selitvijo k sorodnikom ali prijateljem povzročili nove zdravstvene grožnje, potem ko je zamrl velik del ameriškega gospodarstva in je brezposelnost narasla kot še nikoli po veliki depresiji iz 30. let 20. stoletja. CDC pa je pod demokratskim predsednikom Bidnom kljub hitremu cepljenju prebivalstva podaljševal prepovedi.Nazadnje je to storil konec julija za dodatna dva meseca, kar je še posebej razdelilo javnost. Gospodarstvo hitro okreva in dela je na pretek, zaradi takšnih in drugačnih vladnih subvencij, povezanih s pandemijo, pa ga mnogi niti ne iščejo in delodajalci imajo velike težave. Tem je demokratski predsednik priporočil, naj ponudijo višje plače, težje bo pomiriti lastnike najemniških stanovanj, ki najemnike obtožujejo, da se na njihov račun okoriščajo s kriznim položajem. Mnogi morajo vračati kredite in skrbeti za popravila, denar, namenjen njim, pa se izgublja v birokratskih mlinih med zveznimi, državnimi in lokalnimi oblastmi.Demokratska Bela hiša verjame, da bodo med tokrat podaljšano prepovedjo pridobili čas za reševanje teh vprašanj, sploh pa naj bi veljala le za predele države, ogrožene z novim, bolj nalezljivim sevom delta. Ti pa še vedno obsegajo skoraj osemdeset odstotkov ameriških občin in več kot devetdeset odstotkov prebivalstva. Po podatkih inštituta Aspen s plačevanjem najemnin zamuja petnajst milijonov ljudi v 6,5 milijona ameriških gospodinjstvih, skupaj pa naj bi dolgovali več kot dvajset milijard dolarjev.Komentator televizijske postaje Fox Newsje voditeljico CDCobtožil, da sama ustvarja totalitarne zakone in da zasebna lastnina ne velja nič, če neizvoljeni uradniki odločajo, kdo lahko živi v ameriških domovih, demokratska kongresnicapa je konec julija v zaščito najemnikov, ki ne morejo plačevati najemnin, organizirala večdnevne protestne akcije pred ameriškim kongresom. Dodatna težava so hitro naraščajoče cene stanovanj in s tem tudi najemnin.Pričakovati je, da se bo spor nadaljeval pred sodišči, potem ko je maja sodišče iz prestolnice Washington podprlo nepremičninske posrednike iz Alabame v argumentih, da gre za politični ukrep, večina vrhovnega sodišča pa je soglašala z nadaljevanjem prepovedi izgonov. A je vrhovni sodnikzahteval jasno in natančno novo zakonodajo o tem, in ker kongres še ni ukrepal, tudi predsednik Biden ne izključuje možnosti, da je začasna neustavna.Biden hoče še naprej reševati tudi druge težave Američanov, povezane s pandemijo, in je med drugim do konca prihodnjega januarja zamrznil odplačevanje študentskih dolgov, republikanski kritiki opozarjajo na gigantske stroške številnih demokratskih ukrepov in zahtevajo čimprejšnjo vrnitev položaja v predpandemično normalo. Po izjemno nalezljivem sevu delta pa nekateri že svarijo pred še nevarnejšo lambdo, ki naj bi se iz Peruja začela širiti tudi po ZDA in je menda tudi bolj odporna proti cepivom.