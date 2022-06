Ducat solidarnih v trdnjavi Evropa

V nadaljevanju preberite:

Po večletnem zastoju je bil na današnjem zasedanju notranjih ministrov EU le narejen premik na področju azila in migracij. Dvanajst držav članic s Francijo in Nemčijo na čelu je podprlo solidarnostni mehanizem za razbremenitev sredozemskih držav članic med Grčijo in Španijo, v katere vstopajo prosilci za azil.

ovenija se mehanizmu za zdaj ni pridružila, pozdravila pa je njegovo prostovoljno naravo. Obvezno solidarnost podpira, a mora biti dovolj prožna; tako da država lahko pomaga na različne načine in v skladu s svojimi zmožnostmi. Po mnenju Slovenije je enako kot premeščanje upoštevana tudi druga podpora prizadetim državam,