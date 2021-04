Dva policista ranjena v napadu na washingtonski Kapitol

Komaj teden dni je minil od odstranitve ograj okrog washingtonskega Kapitola, ki so jih namestili po januarskem vdoru privržencev nekdanjega predsednika Donalda Trumpa, že je sedež kongresa in vrhovnega sodišče doživel nov pretres. Avtomobil, ki se je s severne strani zaletel v zaporo, je v petek popoldne ranil dva policista, voznik pa je iz njega skočil z nožem v roki. Poročajo, da so nanj streljali drugi policisti, vse ranjene pa so s helikopterjem prepeljali v bolnišnico.



Za zdaj njihovo zdravstveno stanje ni znano, niti, ali je imel osumljenec pomočnike. Predstavniški dom in senat sta zaradi velikonočnih praznikov že zaprla svoja vrata in tudi nižje na Pensilvanski aveniji se je predsednik Joe Biden odpravil v rezidenco Camp David.



(se nadaljuje)



