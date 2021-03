Dva preplaha zaradi groženj z domnevnimi bombami

Posebne enote hrvaške policije so danes v ločenih primerih dvakrat posredovale na podlagi informacij, da moški v srednji šoli v Sisku in ženska v stanovanjskem bloku v Zagrebu grozita z bombami. Po krajših pogajanjih so policisti prijeli oba. Po neuradnih informacijah v nobenem izmed primerov ni bilo resne grožnje za varnost državljanov.



Moški, ki se je predstavil kot sin vojnega veterana, je nekaj po 12. uri vstopil v poslopje srednje šole v Sisku. Iskal je predsednika sisaško-moslavške županije Iva Žinića, ki ima svojo pisarno v istem poslopju, v katerem je šola, ter naj bi grozil z bombo. Poslopje je kmalu obkrožila policija, šolo pa so ob izgovoru, da gre za vajo, tudi mirno evakuirali. Popoldanski pouk so odpovedali. Žinića ni bilo v poslopju.

Pohvala policistom

Po krajših pogajanjih se je moški predal policiji, ne da bi postavil kakršne koli zahteve, so poročali hrvaški mediji. Potem ko so se razmere umirile, je pred novinarje stopil podpredsednik hrvaške vlade in minister za veterane Tomo Medved, ki je pohvalil ravnanje policije. Dejal je, da bo policija naknadno objavila podrobnosti dogodka.



»Bili so in še bodo podobni dogodki. Potrebno je storiti vse, kar lahko, da bi jih bilo čim manj. Čestitam policiji za način, na katerega je rešila razmere, tako kot tudi tisto v Zagrebu. To je dokaz njihove profesionalnosti,«je dejal Medved.



Žinić je za regionalno televizijo N1 potrdil, da moški ni imel nobenega orožja niti bombe, temveč je imel roko v žepu, tako da policisti niso bili prepričani, ali je oborožen.

Grozila je soseda bivše predsednice

Pred tem je policija v Zagrebu prijela žensko, ki je prav tako grozila z bombo ter se je zaklenila v stanovanje v bloku v središču mesta, v katerem živi tudi bivša hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović. Ženska je na okno stanovanja postavila napis, da so v stanovanju bombe.



Policisti so jo prijeli, nato pa zdravniško oskrbeli. Hrvaški mediji poročajo, da gre za osebo z duševnimi motnjami. Grabar-Kitarovićeve v času dogodka ni bilo v svojem stanovanju.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: