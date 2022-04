EasyJet je zaradi bolniških odsotnosti zaposlenih odpovedal sto letov

EasyJet je danes odpovedal približno sto letov, od tega jih je 62 iz Velike Britanije. Vzrok je izrazito povečan obseg bolniških odsotnosti osebja zaradi okužbe s covidom-19 ter na drugi strani povečano število potnikov pred velikonočnimi prazniki.

Letalska družba težavo poskuša odpraviti z uporabo nadomestne posadke, vendar je del letov v vsakem primeru bila primorana odpovedati. Danes bodo sicer skupno opravili 1645 letov. »Zaradi trenutnih visokih številk okužb s covidom po Evropi je tako kot v drugih podjetjih tudi v našem veliko zaposlenih odsotnih. Na žalost je bilo treba uvesti nekaj dodatnih odpovedi za danes in jutri. Opravičujemo se za morebitne nevšečnosti,« so sporočili. S strankami, ki jih odpovedani leti prizadevajo, so že stopili v stik in jim ponudili nadomestne lete, bone ali povračilo denarja.

Tudi letališča se po poročanju BBC spopadajo s pomanjkanjem osebja, kar povzroča dolge čakalne vrste pri varnostnih pregledih, prijavi in oddaji prtljage. Zaradi tega nastajajo zamude in splošni kaos.