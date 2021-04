Egipt od lastnikov nasedlega tankerja zahteva 916 milijonov dolarjev

FOTO: Tom Williams/AFP

Velikanski trajekt Ever Given z 18.300 kontejnerji na krovu, ki je 23. marca nasedel v Sueškem prekopu , nato pa so ga reševali dolgih šest dni, še vedno ni zapustil prekopa. Egiptovske oblasti od njenega japonskega lastnika, družbe Shoei Kisen, zahtevajo astronomskih 916 milijonov dolarjev odškodnine, poroča mednarodni tisk.Trajekt, ki pluje pod zastavo Paname, se od rešitve 29. marca nahaja na Velikem grenkem jezeru, ki povezuje dva odseka prekopa. Egiptovska oblast ga je zasegla, prav tako njegov tovor, uprava prekopa pa je sprožila preiskavo.Agencija Reuters, ki se sklicuje na neimenovane vire v upravi prekopa, piše, da je nalog za zaseg ladje izdalo sodišče, pogajanja o odškodnini pa še potekajo. Trajekt je zavarovan pri britanski zavarovalnici P&I Club. Iz nje so sporočili, da v zahtevi po odškodnini, ki znaša 916 milijonov dolarjev, 300 milijonov pripada »bonu za reševanje«, 300 milijonov pa »izgubi dobrega imena«.Kot so še sporočili, so sami 12. aprila upravi prekopa predlagali »radodarno ponudbo«. Tokratni zahtevi očitajo, da zneski v njej niso ustrezno argumentirani.Predsednik uprave Sueškega prekopaje na egiptovski državni televiziji povedal, da trajekt prekopa ne bo zapustil do konca preiskave in izplačila odškodnine. Poudaril je, da je prekop zaradi nesreče utrpel veliko finančno in »moralno« škodo, ob tej pa tudi visoke stroške reševanja. Upa, da se bo zaplet rešil »prijateljsko«.Rezultat njihove preiskave naj bi bil znan konec tedna. Nasedli Ever Given je sicer povzročil dolg kolaps transporta skozi prekop, ključno povezavo med Evropo in Azijo. Na vplutje vanj je moralo dolge dneve čakati okoli 400 ladij.