EK obsodila prenehanje oddajanja madžarskega neodvisnega radia

Direktor neodvisnega Klubradia Andras Arato. FOTO: Attila Kisbenedek/AFP

Radio bo od ponedeljka oddajal prek spleta

Evropska komisija je danes obsodila prenehanje oddajanja vodilne neodvisne radijske postaje na Madžarskem Klubradio . Madžarsko oblast je pozvala, naj mu dovoli nadaljnje oddajanje.Tiskovni predstavnik Evropske komisijeje danes spomnil, da je komisija v poročilih o stanju vladavine prava izrazila zaskrbljenost v povezavi s svobodo in pluralizmom medijev na Madžarskem. Poudaril je, da primer radia Klubradio te skrbi samo še poglablja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.Povedal je, da je Evropska komisija v stikih z madžarskimi oblastmi, da bi zagotovila, da bo radio lahko nadaljeval z zakonitim delovanjem, da pa je pripravljena tudi ukrepati, »če bo mogoče in potrebno«.Pojasnil je, da komisija »preučuje posledice te odločitve na zakonodajo EU in ali so bila spoštovana ustrezna evropska pravila«. Spomnil je, da so pogoji uporabe, dodeljevanja in obnove uporabe radijskih frekvenc podvržene evropskim pravilom na področju telekomunikacij.Povedal je, da je komisija v stikih z oblastjo v Budimpešti, da bi zagotovila, da so bila spoštovana načela sorazmernosti in nediskriminacije v skladu z evropskimi pravili. »Mediji morajo delovati svobodno in neodvisno povsod v EU,« je poudaril.Radijska postaja Klubradio je v torek sporočila, da je izgubila pritožbo na odvzem dovoljenja za oddajanje. Državni medijski regulator ji je namreč odvzel dovoljenje, ker da je kršila pravila. V nedeljo bi tako morala končati z oddajanjem.Direktor radiaje že napovedal pritožbo na vrhovno sodišče in da bo radio, ki je pogosto kritičen do madžarske vlade, od ponedeljka oddajal prek spleta.Madžarski medijski regulator NMHH je septembra lani sporočil, da je Klubradio, ki je slišen predvsem v Budimpešti, večkrat kršil pravila, ker je zamujal z oddajanjem dokumentov.Regulator je zato postaji zavrnil podaljšanje sedemletnega dovoljenja za oddajanje, ki se izteče 14. februarja. Radio se je pritožil na sodišče in zahteval odobritev začasnega dovoljenja, vendar je bila pritožba zavrnjena. Klubradio ter še dve postaji so sicer na javnem razpisu NMHH vložili prošnjo za uporabo iste frekvence, vendar odločitve ni pričakovati še več mesecev.Odločitev glede Klubradia je znova opozorila na problem svobode medijev v času desne madžarske vlade premiera. Zadnja leta je večina neodvisnih medijev nehala obstajati ali pa so jih kupili zavezniki vlade. Vladni mediji so medtem deležni kritik, da so se spremenili v propagandne organe vlade, poroča AFP.