Ekipa strokovnjakov IAEA na poti v jedrsko elektrarno Zaporožje

Ekipa strokovnjakov Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) je na poti v oblegano jedrsko elektrarno v Zaporožju in bo tja prispela ta teden, je danes prek twitterja sporočil vodja agencije Rafael Grossi. Ekipa naj bi ocenila fizično škodo v elektrarni in stanje osebja ter izvedla nujne nadzorne dejavnosti, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

»Zagotoviti moramo varnost in zaščito največjega jedrskega objekta v Ukrajini in Evropi. Ponosen sem, da lahko vodim to misijo, ki bo še ta teden prispela v nuklearko v Zaporožju,« je še zapisal Grossi. Na fotografiji, ki je bila priložena tvitu, vodja IAEA pozira z ekipo 13 strokovnjakov.

Strokovnjaki IAEA naj bi ocenili fizično škodo v elektrarni, ugotovili funkcionalnost njenih varnostnih in zaščitnih sistemov, ocenili stanje osebja in izvedli nujne nadzorne dejavnosti, so po navedbah DPA še sporočili iz agencije.

Grossi sicer že več mesecev opozarja na »zelo realno nevarnost jedrske nesreče« v Zaporožju in poziva k obisku skupine strokovnjakov v nuklearki. O obisku se razpravlja že več mesecev, vendar pa so bili pogovori do zdaj neuspešni, med drugim zaradi pomanjkanja varnostnih jamstev. Kijev je bil obisku sprva nenaklonjen tudi zaradi strahu pred tem, da bi ta legitimiral rusko okupacijo nuklearke, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Ukrajinski operater jedrskih elektrarn Energoatom je v soboto opozoril, da obstaja nevarnost uhajanja radioaktivnih snovi iz elektrarne. Tako ukrajinska kot ruska stran sta nato v nedeljo zatrdili, da stopnja radioaktivnega sevanja ostaja normalna.

V četrtek in petek prejšnji teden je bila elektrarna zaradi spopadov prvič v svoji štiridesetletni zgodovini odrezana od ukrajinskega električnega omrežja.

Ruske sile so jedrsko elektrarno, ki se ponaša s šestimi reaktorji, zasedle kmalu po začetku invazije februarja. Strah pred jedrsko katastrofo se je povečal po tem, ko so se v začetku tega meseca okrepili spopadi okoli elektrarne. Obe strani se medsebojno obtožujeta obstreljevanja obsežnega kompleksa nuklearke.