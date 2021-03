Eksplozija avtomobila bombe zahtevala najmanj osem življenj

FOTO: Hoshang Hashimi/AFP

FOTO: Jalil Ahmad/Reuters

Silovita eksplozija avtomobila bombe na zahodu Afganistana je danes terjala najmanj osem življenj, okoli 50 ljudi je bilo ranjenih, so danes sporočile tamkajšnje oblasti. Med mrtvimi so ženske, otroci in pripadniki varnostnih sil.Cilj napada je bil sedež policije v mestu Herat. Eksplozija je odjeknila v petek pozno zvečer in povzročila tudi veliko gmotno škodo.Poškodovanih je bilo na desetine stanovanj in trgovin, je za francosko tiskovno agencijo AFP pojasnil tiskovni predstavnik guvernerja province Herat. Po podatkih oblasti v Heratu je bilo osem ljudi ubitih in 47 ranjenih, medtem ko so z afganistanskega notranjega ministrstva sporočili, da je bilo ranjenih 54 ljudi.V Heratu so sicer aktivni talibanski uporniki, ki so v zadnjem času tudi izvedli več napadov na afganistanske vladne sile. A tiskovni predstavnik talibanov Zabihula Mudžahid je zatrdil, da s tokratnim napadom v Heratu niso povezani. Kljub temu je afganistanski predsednik Ašraf Gani odgovornost zanj že pripisal talibanom.Nasilje v Afganistanu se v zadnjih mesecih znova stopnjuje, in to kljub potekajočim mirovnim pogovorom med afganistansko vlado in talibani. Prav v petek je Varnostni svet ZN ostro obsodil alarmanten val napadov, namerno usmerjenih proti civilistom, še piše AFP.