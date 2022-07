Ekstremna vročina začasno nekoliko popustila, ogenj še ne

Čeprav so ekstremno visoke temperature, ki so nad dobršnim delom Španije in okolice vztrajale več kot teden dni, začasno nekoliko popustile, se gasilci še naprej spoprijemajo s posledicami enega od najhujših vročinskih valov, odkar spremljajo podatke. V državi so danes po besedah ministrice za teritorialno politiko in uradne govorke španske vlade Isabel Rodríguez našteli 39 požarov, dobra polovica je bilo aktivnih.

Od prejšnje srede je v Španiji po poročanju časnika El País, ki se je skliceval na lokalne oblasti, ogenj opustošil več kot 60.000 hektarov zemljišč. Širjenje zubljev je pregnalo od doma okoli 8000 ljudi in za zdaj zahtevalo dve življenji. Po poročanju medijev je bil ogenj usoden za dvainšestdesetletnega gasilca in sedemdesetletnega pastirja, ki so ga plameni presenetili med reševanjem drobnice. O obeh smrtih so poročali iz province Zamora, spregledanega dela Španije ob meji s Portugalsko, kjer domačini že drugič v enem mesecu nemočno opazujejo, kako plameni goltajo vse, kar jim stoji na poti.

V Španiji so danes našteli 39 požarov, več kot ­polovica je aktivnih. FOTO: Isabel Infantes/Reuters

V tem delu najbolj prostrane španske avtonomne skupnosti sta se danes širila dva od šestih požarov, ki so najbolj vznemirjali­ pristojne službe. Po poročanju spletišča La Opinión de Zamora naj bi plameni blizu kraja Losacio v poldrugem dnevu zajeli približno 27.000 hektarov površin, gasilce pa naj bi pri gašenju ovirali močni sunki vetra. Poleg Zamore – razmere se hitro spreminjajo – so danes za posebej nevarne po poročanju El Paísa opredelili še požara v Leónu in Ávili (v Kastilji in Leónu) ter Lugu in Ourenseju v Galiciji. Severozahodno avtonomno skup­nost je popoldne obiskal tudi premier­ Pedro Sánchez, ki je opozoril, da so pred regijo in Španijo težki dnevi, saj meteorološke napovedi ponovno kažejo dvig temperatur na celot­nem polotoku, in pozval držav­ljane k previdnosti.

Požari in vročina letos prej

Po izračunih Evropskega informacijskega sistema za gozdne požare, ki jih je povzelo spletišče španske nacionalne televizije RTVE, je ogenj letos v državi uničil okoli 121.000 hektarov zemljišč, dobršen del med vročinskima valovoma, kar je več kot v celotnem lanskem letu in nad povprečjem zadnjih 15 let.

V provicni Zamora domačini že drugič v enem mesecu nemočno opazujejo, kako plameni goltajo vse, kar jim stoji na poti. FOTO: Isabel Infantes/Reuters

»Smo v najresnejši izredni situaciji na področju civilne zaščite, odkar vodimo evidence,« je včeraj za radijsko postajo Cadena Ser opisal razmere direktor civilne zaščite Leonardo Marcos González. Po njegovih besedah so letos vročinski valovi in požari tri tedne prej kot ponavadi, hkrati je simultano zagorelo na več koncih po državi. »Nujen je daljnosežnejši razmislek z glavnim poudarkom na preprečevanju [požarov],« je bil jasen.

Konec drugega vročinskega vala

V kopici slabih novic, ki se vrstijo iz različnih provinc sedeminštiridesetmilijonske države, je ostala nekoliko spregledana vest, da se je na Iberskem polotoku po več kot tednu dni, čeprav, kot kaže, le za kratek čas, končalo obdobje ekstremno visokih temperatur. Analize še potekajo, prvi podatki španske meteorološke agencije (Aemet) pa so pokazali, da bi lahko bil drugi vročinski val letošnjega leta po ­intenzivnosti, trajanju in razsežnosti eden izmed treh, morda celo dveh najhujših, odkar od leta 1976 obstajajo registri.

Visoke temperature, ki so ponekod presegle 45 stopinj Celzija in podrle kopico lokalnih mejnikov, niso pripomogle le k širjenju požarov, ampak naj bi bile od 10. do 17. julija povezane tudi s 679 primeri smrti, je razvidno iz podatkov zdravstvenega inštituta Carlos III.