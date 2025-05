Izrael od Sirije prejel dokumente, na katere je čakal šestdeset let

Izraelska državna obveščevalna služba Mosad je 18. maja, ob 60. obletnici usmrtitve Elija Cohena v Siriji, razkrila doslej najobsežnejšo zbirko dokumentov, zvočnih posnetkov in osebnih predmetov tega njihovega najbolj znanega agenta. V 60. letih prejšnjega stoletja je Cohen infiltriral visoke sirske politične in vojaške kroge. Pridobljene informacije so bile ključne za izraelske vojaške načrte, kljub neizmernemu uspehu pa so ga sirske oblasti leta 1965 ujele in obtožile vohunstva, za kar je naposled plačal z življenjem.

Pri navedbah Mosada jim je pri pridobitvi zbirke pomagala »zavezniška tuja obveščevalna služba«, a niso razkrili, katera. V izjavi za javnost so zapisali, da vsebuje skoraj 2500 kosov gradiva, vključno z dokumentacijo z zasliševanj v Siriji, fotografijami Cohenovih operacij in pismi njegovi družini v Izraelu.

Kdo je bil izraelski »mož iz Damaska«

Eli Cohen se je leta 1924 v Egiptu rodil judovskim staršem iz Sirije, nato pa se je leta 1957 priselil v Izrael, kjer se je kmalu pridružil Mosadu in zanj sprva delal kot prevajalec. Med letoma 1961 in 1965 je nato pod krinko uspešnega argentinskega poslovneža uspešno prodrl v najvišje kroge sirskega političnega in vojaškega vodstva.

Za njegov največji uspeh štejejo stiki z vodilnimi člani stranke Baas in celo z generali sirske vojske, s čimer je Izraelu zagotovil izjemne strateške informacije, zlasti o sirskih obrambnih načrtih na Golanski planoti, piše izraelski časnik Haaretz.

»V vlogi agenta je Cohen Izraelu zagotovil več kot sto telegramov s ključnimi informacijami o sirskih varnostnih silah,« piše na spletni strani izraelskega ministrstva za obrambo.

Cohenovo delovanje je bilo prekinjeno januarja 1965, ko ga je aretirala sirska tajna služba in ga obsodila vohunstva. Kljub izraelskim diplomatskim in mednarodnim prizadevanjem so ga 18. maja 1965 javno obesili na trgu Marjeh v Damasku, in do danes ostaja edini Mosadov agent, čigar smrt je agencija javno priznala. Po njej je postal sinonim za vohunstvo po celem svetu.

Po Cohenovi zgodbi je Netflix leta 2019 posnel tudi šestdelno miniserijo. V glavni vlogi nastopa Sacha Baron Cohen, ki s tajnim agentom ni v sorodu.

Kako so ga Sirci odkrili?

Še vedno ni dokončnega odgovora na vprašanje, kako so Sirci odkrili Cohenovo resnično identiteto, obstaja pa več teorij.

Ena od teh pravi, da so ga pozorno opazovali že od začetka, saj se je agent domnevno srečal z osebo, ki je bila dalj časa pod lupo sirske obveščevalne službe.

Druga možnost je, da je Cohena izdalo redno fotografiranje strateških objektov na Golanski planoti, medtem ko se je izdajal za turista.

Od Cohenove usmrtitve naprej je Mosad neprestano poskušal pridobiti agentovo zapuščino. FOTO: Dado Ruvic/Reuters

Tretja teorija navaja, da so Cohenove vse pogostejše depeše postale tarča naprednih sirskih sistemov za prestrezanje sporočil, ki sta jih v tistem času dobavljali Vzhodna Nemčija in Sovjetska zveza. To teorijo je podkrepil tudi vodja Mosada David Barnea, ki je za Times of Israel dejal, da je po rezultatih raziskave, ki jo je opravila obveščevalna agencija, najverjetneje, da so Cohena našli potem ko so prestregli njegova sporočila.

Lov za svetim gralom

Od Cohenove usmrtitve naprej je Mosad neprestano poskušal pridobiti agentovo truplo in ga vrniti v Izrael za dostojen pokop. To jim sicer ni uspelo, je pa leta 2018 agenciji uspelo pridobiti Cohenovo prestižno ročno uro, ki jo je uporabljal za krinko bogatega poslovneža. Agencija je ob tem zapisala, da je uro »pridobila v posebni misiji,« te izjave pa je pozneje zanikala Cohenova žena Nadia. Po njenih navedbah o uro kupili na spletu od tujca v Siriji.

Mosad je po poročanju Haaretza pred leti izvedel, da je sirska tajna služba po Cohenovi smrti hranila obširen dosje z njegovimi predmeti in informacijami. Za izraelsko agencijo je bil to sveti gral, vendar se jim kljub trudu – med drugim so poskušali podkupiti sirske uradnike – do dosjeja ni uspelo dokopati.

Tudi sirska vlada pod vodstvom zdaj odstavljenega Bašarja al Asada ni uslišala izraelskih prošenj, saj je Cohenovo delovanje razumela kot sramotenje države. Agentova infiltracija v sam vrh sirske politike je sirskemu ponosu zadala udarec, katerega posledice čutijo še danes.

Nova oblast je predstavljala novo priložnost

Prelomnico v pogajanjih je predstavljala zamenjava oblasti v Damasku. Po strmoglavljenju Bašarja al Asada je oblast prevzel Ahmed al Šara, znan kot poveljnik uporniške skupine in trenutni voditelj Sirije. Al Šara je kot sirski voditelj od začetka poudarjal pomembnost notranje stabilnosti in dobrih diplomatskih odnosov s sosednjimi državami, vključno z Izraelom.

Vlada Benjamina Netanjahuja je kritizirala njegov pacifističen pristop, Mosad pa je kljub temu s pomočjo drugih tajnih organizacij z njegovimi uradniki navezal stik, piše Haaretz.

Sirsko vodstvo je na koncu odobrilo predajo Cohenovih osebnih predmetov Izraelu »z namenom omiliti izraelsko sovražnost in izkazati naklonjenost predsedniku ZDA Donaldu Trumpu,« poroča Reuters, ki se sklicuje na tri neimenovane vire.

Dolgotrajna prizadevanja Izraela za povrnitev vohunove zapuščine so sedaj ob menjavi sirske vlade po šestdesetih letih padla na rodovitna tla, pogajanja za vrnitev trupla pa še naprej potekajo.