Elizabeta II. princu Andrewu odvzela vojaške naslove in naziv visokosti

Princ Andrew, ki ga v ZDA obtožujejo vpletenosti v spolno izkoriščanje mladoletnice v povezavi s pokojnim finančnikom Jeffreyjem Epsteinom, je ostal brez vojaških naslovov in kraljevskih pokroviteljstev, poroča britanski tisk.

Kot je znano, ga Virginia Giuffre toži zaradi domnevnega spolnega napada v času, ko je bila najstnica.

Kot navaja Guardian, mu je naslove odvzela kraljica Elizabeta II., zatem ko je ameriški sodnik včeraj zavrnil prinčevo zahtevo za zavrnitev tožbe. Odvzem njegovih vojaških naslovov je zahtevalo tudi več kot 150 britanskih vojaških veteranov.

V Buckinghamski palači zahteve veteranov še niso komentirali, a so objavili, da se bo Andrew po odvzemu naslovov branil kot civilni zasebnik, moral bo opustiti tudi uporabo naziva kraljeve visokosti. V tem času tudi ne bo imel nobenih javnih nastopov.

»Ob odobritvi in strinjanju kraljice so se častni vojaški položaji in kraljeva pokroviteljstva vojvode Yorškega vrnili h kraljici,« so zapisali.

Obtožbe vztrajno zanika

Giuffrejeva ves čas vztraja, da jo je Epstein posojal za spolne odnose prijateljem, med katerimi naj bi bil tudi princ Andrew. Trdi tudi, da se je zavedal, koliko je stara.

Ta vse obtožbe vztrajno, a nekoliko nespretno zanika. Njegovi odvetniki menijo, da bi morali tožbo ovreči zaradi sporazuma, ki sta ga leta 2009 sklenila Epstein in Giuffrejeva. Ona je v zameno za molk prejela pol milijona ameriških dolarjev, s podpisom pa se je zavezala, da ne bo tožila ne Epsteina ne drugih, morebitno vpletenih v spolne zlorabe.

Zvezni sodnik Lewis Kaplan pa je razsodil, da se mora proces nadaljevati, in če ne bo poravnave, lahko princa Andrewa že letos med septembrom in decembrom čaka sojenje.