Elon Musk je prevzel Twitter

Znameniti podjetnik in izumitelj Elon Musk je vendarle prevzel družbeno omrežje Twitter – in takoj odpustil več direktorjev. Dosedanjega predsednika uprave Paraga Agrawala, glavnega finančnika Neda Segala in vrhovno odvetnico Vijayo Gadde so po poročanju časopisa Washington Post že pospremili iz sedeža družbe v San Franciscu, potem ko jih je novi lastnik med procesom nakupa obtoževal cenzuriranja ter prikrivanja resničnega števila uporabnikov.

V nekem trenutku je Musk zaradi tega poskušal celo znižati ponujeno vsoto 44 milijard dolarjev, a je na koncu očitno presodil, da se ne bo izvlekel ceneje ali pa, da je vsaka cena primerna za spodbujanje njegove predstave o svobodi govora. Družbeno omrežje je že prej ostro kritiziral zaradi cenzuriranja konservativnih glasov in še posebej nekdanjega republikanskega predsednika Donalda Trumpa, na sedež Twitterja pa se je v sredo odpravil s pomivalnim koritom v roki. Po eni interpretaciji naj bi s tem zaposlenim in vsem drugim sporočal, naj se v slogu reka »let it sink in« sprijaznijo s prevzemom, po drugi naj bi pokazal pripravljenost za obračunavanje. Metanje pomivalnih korit je v angleščini prispodoba za resne prepire.

Najbogatejši zemljan se je ob vstopu v svoje novo podjetje smejal kameram, številnim Twitterjevim zaposlenim pa ne gre prav nič na smeh. Novi lastnik je že omenjal odpustitev tri četrtine delovne sile in četudi se to morda ne bo zgodilo v takšnem obsegu, se bodo morali preostali sprijazniti s popolnoma drugačno usmeritvijo podjetja. Ko se je Musk hotel umakniti, so ga vodilni vendarle tožili v vedenju, da jim gre sicer lahko gre le še navzdol, še posebej po razkritju najmanj četrtine vseh uporabnikov za lažne.

Ameriška in svetovna javnost zdaj napeto pričakujeta Muskovo trdo roko v času, ko se na največjih družbenih omrežjih bije neusmiljeni boj za politično in ideološko prevlado. Trump lahko najbrž pričakuje povabilo k vrnitvi, pa čeprav je vprašanje, ali jo bo, zapisan svojemu omrežju Truth Social, sprejel. Musk je odvetnico Gaddejevo obtožil tudi cenzuriranja poročil o pozabljenemu računalniku Hunterja Bidna, sina demokratskega predsednika ZDA.

Sedež Twitterja v San Franciscu. Foto Amy Osborne/Afp

Mediji v prvi vrsti razkrivanja domnevne korupcije prve ameriške družine kot New York Post zdaj namigujejo na vpletenost samega Joeja Bidna v dvomljive posle v Ukrajini, Rusiji, na Kitajskem in drugod in morda bodo lahko zdaj o tem brali tudi Twitterjevi uporabniki – če ne bodo tisti nasprotnega političnega in ideološkega prepričanja množično zapuščali družbeno omrežje. Dosedanja odvetnica je že v svoji življenjski zgodbi poudarjala povsem drugačne poudarke. Ko se je pri dveh letih z družino iz Indije priselila v Teksas, je moral njen oče inženir lokalno podružnico kukluksklana prositi za dovoljenje za prodajanje zavarovanj od vrat do vrat.

Elon Musk zdaj zagovarja omogočanje novinarstva državljanov, kar po njegovem razumevanju pomeni razširjanje novic brez pristranskosti. Po njegovem mnenju je za prihodnost civilizacije pomemben digitalni trg za razpravo o številnih vprašanjih brez zatekanja k nasilju. Kot mimogrede je ob tem ošvrknil časopis New York Times, ki naj bi bil »novi, kaotični akter globalne politike«.