Elon Musk nad Twitter

Znameniti Elon Musk iz proizvajalca električnih avtomobilov Tesla, vesoljskega podjetja SpaceX in še česa je zdaj tudi največji posamični delničar družbenega omrežja Twitter. Ameriška agencija za trg vrednostnih papirjev SEC je objavila njegovo 9,2 odstotno lastništvo enega najvplivnejših družabnih omrežij sveta, pri časopisu Financial Times pa ocenjujejo, da je Musk za to plačal tri milijarde dolarjev.

Izumitelj in podjetnik je v minulih dneh – kje drugje? - na svoji novi investiciji spraševal več kot 79 milijonov privržencev, kaj bi bilo treba narediti. »Glede na to, da Twiter služi kot dejanski javni mestni trg, njegova pomanjkljiva podpora svobodi govora v temeljih spodkopava demokracijo.« Za to je prejel več sto tisoč všečkov, z zadnjo potezo pa morda tudi možnost vpliva, še posebej, če bo več kot sto milijard dolarjev vredni najbogatejši Zemljan primaknil še kakšno milijardo. Delnice Twitterja so že zdaj poskočile za skoraj petino.

»Opravičujem se, da sem absolutist svobode govora,« je že prej zavračal blokiranje ruske propagande na internetu, ki ga Ukrajini omogoča s svojim Starlinkom, a mu bodo morda Ukrajinci odpustili, saj je z omogočanjem interneta pod točo ruskih bomb pomembno pomagal k njihovi prevladi na številnih frontah. So lahko zaskrbljeni v demokratski Beli hiši? Elon Musk, ki se je nedavno pritoževal zaradi »zelo zelo starodavnega« ameriškega vodstva, če bo lahko vplival na informacijsko politiko Twitterja, pa si je težko predstavljati prikrivanje dvomljivih poslov Bidnovega sina Hunterja v Ukrajini, Kitajski, Romuniji in še kje. To je Twitter pod ustanoviteljem Jackom Dorseyem počel pred zadnjimi predsedniškimi volitvami skupaj s Facebookom, YouTube-om in številnimi ameriškimi tradicionalnimi sredinskimi mediji.