Elon Musk v spopadu z Belo hišo

V nadaljevanju preberite:

Musk je priznal, da je v preteklosti glasoval za demokrate, ker naj bi bili stranka prijaznosti, zdaj pa so zanj stranka delitev in sovraštva. Pravi, da bo v prihodnosti glasoval za republikance. Oče električnih avtomobilov tesla in družbe za vesoljske polete Spacex ni kdorkoli, zato se je na levem političnem odru dvignil pravi vihar. »V apartheidu vzgojeni milijarder se je odločil, da bo postal republikanec. Bo zdaj prišlo naznanilo, da je voda mokra?« je – kje drugje kot na twitterju – izjavil sodelavec televizijskih postaj Bernard Ashby. Ekonomist David Rothschild se je posmehoval »bogatemu belopoltemu sinu lastnika rudnika smaragdov«, ki naj bi se predstavljal kot žrtev.