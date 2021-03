Elona Muska oblasti obravnavale zaradi pritiska na zaposlene

Ameriški zvezni odbor za zaščito delavskih pravic (National Labor Relations Board) je nedavno vzel v precep podjetje Tesla in njegovega ustanovitelja in direktorja Elona Muska. V včerajšnji objavi je namreč odbor kot nezakonito ravnanje označil odpustitev delavca, ki si je prizadeval za ustanovitev sindikata v Tesli. V skladu s sklepom tega organa bo moralo podjetje odpuščenemu delavcu poplačati izgubljeni dohodek v času, ko je bil brez dela, in mu znova ponuditi zaposlitev.



Obenem so Teslinemu direktorju Elonu Musku naložili, da izbriše svoj čivk iz leta 2018, v katerem je sodelavcem nezakonito grozil, da bodo izgubili svoje opcijske delnice v Tesli, če se bodo sindikalno organizirali. Odločitve za sedaj nista komentirala ne Elon Musk niti samo podjetje Tesla.

Preberite še:

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: