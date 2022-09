En osumljenec za množični pokol mrtev, drugi še na begu

Enega od dveh osumljencev za nedeljski morilski pohod v Kanadi, v katerem je bilo ubitih deset in ranjenih 18 ljudi, je policija v ponedeljek našla mrtvega. Drugega osumljenca, njegovega brata, medtem še iščejo, poročajo tuje tiskovne agencije. Motiv za pokol še ni znan, nekatere žrtve so bile menda izbrane načrtno, druge naključno.

Eden najhujših pokolov v moderni zgodovini Kanade se je zgodil na odročnem območju v kanadski provinci Saskatchewan, kjer živi domorodna skupnost. Lov za osumljencema je policija v urah zatem razširila na kar tri province, poročajo tuje tiskovne agencije.

Dan kasneje so enega od njiju, 31-letnega Damiena Sandersona našli mrtvega, medtem ko njegovega brata, leto mlajšega Mylesa Sandersona še iščejo. Policisti sicer domnevajo, da je ranjen in morda išče zdravniško pomoč, lahko pa bi tudi poskušal pobegniti čez mejo v ZDA.

Damienovo truplo so našli na travniku, na njem pa so po navedbah oblasti vidne poškodbe, ki si jih domnevno ni zadal sam. Obstaja možnost, da ga je ubil njegov brat Myles. Slednji je sicer, čeprav ranjen, nevaren, opozarja policija. Po poročanju medijev ima tudi obsežno kazensko datoteko, med drugim zaradi nasilja, groženj in ropa ter ga iščejo že od maja, ker je kršil pogoje pogojnega odpusta.

Kanadski premier Justin Trudeau. FOTO: Patrick Doyle/Reuters

Kanadski premier Justin Trudeau je v nagovoru v Ottawi – potem ko so zastavo na parlamentu v spomin na žrtve spustili na polovico droga – dogodek označil kot pretresljiv in srce parajoč. Za takšno nasilje v naši državi ni prostora, je poudaril, a obenem spomnil, da je bilo tovrstnih napadov v zadnjih letih na žalost preveč.

Od leta 2017 so bili Kanadčani namreč med drugim priča pokolu, ko je v policista preoblečen strelec ubil 22 ljudi, napadu na vernike v mošeji v Quebecu, ki je terjal šest življenj, in tragediji, ko je voznik kombija v Torontu zapeljal v množico in ubil 11 ljudi.