Enajst članic EU, tudi Slovenija, za energetsko neodvisnost od Rusije

Skupina enajstih držav članic EU, med njimi tudi Slovenija, je v skupni izjavi poudarila, da je najboljši način za dosego neodvisnosti Unije od ruskih fosilnih goriv pospešitev zelenega prehoda za dosego podnebne nevtralnosti najpozneje do leta 2050. Eno od ključnih orodij za ta prizadevanja vidijo v paketu Pripravljeni na 55.

Pod skupno izjavo so podpisani okoljski ministri enajstih držav EU, poleg slovenskega ministra Andreja Vizjaka tudi ministri iz Danske, Nemčije, Finske, Nizozemske, Irske, Avstrije, Španije, Luksemburga, Latvije in Švedske.

V izjavi so izpostavili, da je EU v luči ruskega napada na Ukrajino pokazala zgodovinsko enotnost in se odločno odzvala na rusko agresijo. To enotnost in odločnost mora Unija zdaj izkoristiti za dosego čim hitrejše neodvisnosti od ruskih fosilnih goriv. »Zdaj je čas za pogum in odločen korak naprej z zelenim prehodom. Vsakršno odlašanje ali oklevanje bo le podaljšalo našo energetsko odvisnost,« so zapisali ministri.

Slovenski zunanji minister Anže Logar se je danes ob prihodu na drugi dan zasedanja zunanjih ministrov zveze Nato zavzel za čimprejšnjo prepoved uvoza ruskega plina v Evropsko unijo. »Dokler bo Evropska unija plačevala krvave energetske evre Rusiji, toliko dlje bo trajala ruska agresija na Ukrajino,« je poudaril in dodal, da gre »razvoj dogodkov v to smer«. Slovenija pri tem aktivno išče vire za nadomestitev ruskega plina, pri čemer je po ministrovih besedah zelo uspešna.

Države članice EU sicer trenutno razpravljajo o predlogu petega svežnja sankcij, ki ga je ta teden predstavila evropska komisija. V njem sta med drugim prepoved uvoza premoga iz Rusije in zaprtje evropskih pristanišč za ruske ladje. Po Logarjevem mnenju to ni zadnji sveženj sankcij proti Rusiji zaradi njene agresije na Ukrajino.

V ponedeljek je Mednarodni panel za podnebne spremembe (IPCC), ki deluje pod okriljem Združenih narodov, opozoril, da se morajo za prihodnost, ki bo vredna življenja, globalni izpusti toplogrednih plinov prenehati zviševati pred 2025, nato pa mora slediti njihovo hitro zniževanje.

Ministri podpirajo evropske smernice za reševanje energetske krize in postopno odpravo odvisnosti od ruskega plina, nafte ter premoga RepowerEU. Strinjajo se, da se mora to zgoditi čim prej in v tem okviru bo nujno pospešiti in povečati obnovljive vire energije in energetsko učinkovitost.

Eden od ključnih orodij v tem procesu je po oceni ministrov zakonodajni paket Pripravljeni na 55. »Evropska komisija meni, da bo paket Pripravljeni na 55, ko bo v celoti izveden, do leta 2030 zmanjšal skupno porabo plina v EU za 30 odstotkov in prispeval k čimprejšnji popolni energetski neodvisnosti od ruskih fosilnih goriv. Zato je treba pospešiti pogajanja o svežnju in povečati ambicije,« so pozvali ministri.

Ambiciozen paket Pripravljeni na 55 je tako po mnenju ministrov pomemben tudi kot učinkovit odgovor na rusko agresijo ter cenovno ugodna pot iz krize, ki obenem ustvarja nova delovna mesta. »Zato pozivamo vse države članice, naj se v tekočih pogajanjih o paketu Pripravljeni na 55 poenotijo in zagotovijo ambiciozno in hitro izvajanje svežnja,« so zapisali.

Glede na izredne razmere bi morala EU po oceni ministrov raziskati in izkoristiti tudi možnosti za diverzifikacijo preskrbe z energijo.