V Izraelu se nadaljujejo spopadi in obstreljevanje

Približno 48 ur po napadu palestinskega gibanja Hamas na Izrael se nadaljujejo spopadi in obstreljevanje na območju. Izraelska vojska je ponoči na območju Gaze po lastnih navedbah zadela več sto tarč, povezanih s Hamasom in Islamskim džihadom. Raketiranje nadaljuje tudi Hamas.

V odgovor na Hamasov napad izraelska vojska še naprej obstreljuje območje Gaze, kjer naj bi samo ponoči z letali, helikopterji in topništvom obstreljevali 500 tarč. Med drugim naj bi zadeli poslopje, kjer bivajo Hamasovi borci, ter več poveljniških centrov skupine. Tarča so bile tudi stavbe, povezane s skrajno skupino Islamski džihad, je sporočila vojska.

Izraelske sile iz okolice območja Gaze v pričakovanju še naprej evakuirajo ljudi. Na jugu Izraela so namestili približno 100.000 vojakov, je zgodaj davi v izjavi sporočil tiskovni predstavnik vojske Džonatan Konrikus. Z misijo želijo po njegovih besedah zagotoviti, da Hamas ne bo več zmožen vojaško ogroziti Izraela in vladati na območju Gaze.

Slovenci v Izraelu Na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve so potrdili, da je v Izraelu trenutno 16 slovenskih državljanov in da so po izbruhu nasilja navezali stik z njimi. Kot so pojasnili, njihovih natančnih lokacij sicer nimajo, prav tako ni načrtovana njihova evakuacija, saj se iz države za zdaj še lahko umaknejo sami.

»Naše enote se še naprej borijo in iščejo preostale teroriste, ki so še vedno na izraelskem ozemlju,« je sporočil in razmere opisal kot slabe. Izraelska vojska je ob tem Hamas obtožila, da civiliste uporablja kot živi ščit.

Glede na zadnje sporočilo izraelske vojske spopadi med njihovimi vojaki in borci Hamas potekajo še na sedmih do osmih lokacijah v okolici območja Gaze. »Še vedno se bojujemo,« je sporočil tiskovni predstavnik vojske Ričard Heht. »Mislili smo, da bomo imeli poln nadzor že včeraj. Upam, da ga bomo do konca dne,« je še dodal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Več kot 100 izraelskih civilistov in vojakov medtem Hamas kot talce zadržuje v Gazi.

Na območju z 2,3 milijona prebivalci je po navedbah palestinskih zdravstvenih oblasti umrlo 413 ljudi, še skoraj 2300 je ranjenih.

Konrikus je še ocenil, da je v Hamasovem sobotnem napadu sodelovalo okrog 1000 palestinskih skrajnežev, sobotno dogajanje pa je opisal kot »daleč najhujši dan v zgodovini Izraela«. »Še nikoli ni toliko Izraelcev ubila ena sama stvar, kaj šele sovražnikova dejavnost v enem dnevu,« je dejal po poročanju tujih tiskovnih agencij. »To bi lahko bila 11. september in Pearl Harbour v enem,« je dejal.

Tudi na širšem območju Tel Aviva in drugih mest so se sicer ponoči oglašala sirene, ko je Hamas proti Izraelu izstrelil nove rakete.

Iran zanika neposredno vpletenost v napad na Hamas

Misija Irana pri Združenih narodih je v nedeljo sporočila, da Iran ni neposredno vpleten v napad palestinskega gibanja Hamas na Izrael. »Odločno podpiramo Palestino, vendar nismo vpleteni v palestinski odziv, saj je izključno v rokah Palestine,« so po poročanju tiskovne agencije Reuters zapisali v izjavi za javnost.

Hamas je pred tem sporočil, da ima za napade na izraelske cilje konec tedna podporo Irana. Teheran sicer že več let podpira Hamas ter njegovim borcem zagotavlja orožje in usposabljanje, gibanje pa trdi, da mu je to pomagalo pri izvedbi usklajenega napada.

Izraelska vojska je ponoči na območju Gaze po lastnih navedbah zadela več sto tarč, povezanih s Hamasom in Islamskim džihadom. FOTO: Mahmud Hams/Afp

Ameriški državni sekretar Antony Blinken je sicer v nedeljo za ameriško televizijsko mrežo CNN povedal, da ameriška administracija še nima dokazov, da bi Iran vodil ta napad ali stal za njim.

Izraelska vojska je ponoči na območju Gaze po lastnih navedbah zadela več sto tarč, povezanih s Hamasom in Islamskim džihadom. Raketiranje nadaljuje tudi Hamas, čigar pripadniki naj bi bili še vedno prisotni na izraelskem ozemlju.

V spopadih so doslej med Izraelci našteli skupno več kot 700 smrtnih žrtev, še okoli 2150 pa je bilo po najnovejših podatkih ranjenih. V Gazi je po navedbah palestinskih zdravstvenih oblasti umrlo 413 ljudi, še skoraj 2300 je ranjenih.

EU: Hamasov terorizem v najbolj podli obliki

Potem ko so pripadniki skrajnega palestinskega gibanja Hamas v soboto napadli Izrael, ta pa se je silovito odzval, se iz sveta vrstijo obsodbe nasilja in pozivi k miru. Evropska unija se je po začetku napadov iz Gaze odločno postavila na stran Izraela.

»Teroristi Hamasa so napadli srce Izraela z zajetjem in ubijanjem nedolžnih žensk in otrok,« je sporočila predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen. Poudarila je pravico Izraela, da se brani. Napadi Hamasa so po njenih besedah terorizem v najbolj podli obliki. Evropska komisija je kot znamenje solidarnosti z Izraelom na pročelje svojega sedeža v bruseljski palači Berlaymont projicirala izraelsko zastavo. To so tudi izobesili pred poslopjem.

Zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je opozoril, da napadi le še povečujejo napetosti na terenu in spodkopavajo mirovna prizadevanja palestinskega prebivalstva. Tudi Nato je obsodil teroristične napade Hamasa. »Terorizem je temeljna grožnja svobodnim družbam,« je sporočil glasnik zavezništva.

Evropska unija se je po začetku napadov iz Gaze odločno postavila na stran Izraela. FOTO: Amir Cohen/Reuters

Solidarnost z Izraelom je neomajna, je poudarila slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon. »Izrael ima pravico braniti se v skladu z mednarodnim pravom. EU s partnerji si prizadeva za ustavitev sovražnosti in pogajanja. Stalno smo v stiku, zbiramo in preverjamo informacije. Zaščita civilistov in izpustitev talcev sta zdaj prioriteti. S partnerji v regiji skušamo preprečiti nove izbruhe in zavarovati stabilnost,« je povedala Fajonova.

Poljski predsednik Andrzej Duda pa je izjavil, da spopadi med Izraelom in Hamasom koristijo Rusiji. Po njegovih besedah se namreč s tem pozornost mednarodne skupnosti odvrača od vojne v Ukrajini. Ob tem je ocenil, da bi spopadi na Bližnjem vzhodu lahko prinesli nove migracijske pritiske na Evropo, poroča agencija Reuters.

Blinken o odnosih med Izraelom in Savdsko Arabijo

Ameriški minister za zunanje zadeve Anthony Blinken je dejal, da ne bi bilo presenečenje, če je del motivacije za najnovejši Hamasov napad na Izrael prekinitev normalizacije odnosov med Izraelom in Savdsko Arabijo. Hkrati je napovedal novo pomoč Izraelu.

S kitajskega zunanjega ministrstva so izrazili veliko zaskrbljenost zaradi nasilja in vse vpletene pozvali k ustavitvi ognja in umiritvi razmer. Ob tem so v Pekingu pozvali tudi k t. i. rešitvi dveh držav, ki vključuje ustanovitev neodvisne palestinske države, poročajo tuje tiskovne agencije.

K vrnitvi za pogajalsko mizo »brez vnaprejšnjih pogojev« in uresničitvi rešitve dveh držav je pozvala tudi Afriška unija. Vodja komisije AU Musa Faki Mahamat je na svetovne sile naslovil prošnjo, naj »prevzamejo odgovornost za uveljavitev miru in zagotovitev pravic obeh narodov«, češ da je »zanikanje temeljnih pravic palestinskega ljudstva, zlasti pravice do neodvisne in suverene države, glavni vzrok stalnih izraelsko-palestinskih napetosti«.

Predsednica RS poziva k zadržanosti Predsednica republike Nataša Pirc Musar je ob sobotni eskalaciji nasilja med Izraelci in Palestinci na družbenem omrežju X obsodila »vsak napad na civilno prebivalstvo«. Ob tem se je zavzela za zadržanost vseh vpletenih. »Verjamem, da je zdaj čas za zadržanost vseh strani, da bi preprečili stopnjevanje nasilja ter nadaljnje izgube življenj in trpljenje civilistov,« je zapisala predsednica. »Moje misli so z vsemi žrtvami in njihovimi najdražjimi,« je dodala.

Avstralski premier Anthony Albanese pa je na družbenem omrežju X zapisal, da Avstralija »v tem času stoji ob strani prijatelju Izraelu«. »Obsojamo neselektivne in odvratne napade Hamasa na Izrael, njegova mesta in civiliste,« je zapisal in dodal, da ima Izrael pravico do obrambe. Zaskrbljenost zaradi spopadov in pozive k miru je izrazila tudi Indonezija, siceršnja podpornica palestinske strani. »Srž konflikta, izraelsko okupacijo palestinskih ozemelj, je treba rešiti v skladu z določili, o katerih so se dogovorili ZN,« so v izjavi zapisali na zunanjem ministrstvu v Džakarti.

Papež Frančišek: Vojna je vedno poraz

Napad islamskega gibanja Hamas na Izrael je bil po mnenju Irana spontana poteza odporniških sil kot odgovor na nadaljevanje zločinskih dejanj izraelskega režima, je dejal iranski zunanji minister Hosein Amirabdolahian. Tudi iranski predsednik Ebrahim Raisi je izrazil podporo »legitimni obrambi« palestinskega ljudstva.

K zadržanosti in umiritvi napetosti je pozvala tudi mirovna misija ZN v Libanonu (Unifil). »Smo v stiku z oblastmi obeh strani na vseh ravneh, da bi se izognili resnejši eskalaciji,« je zapisala na omrežju X. Na spopade se je odzval tudi papež Frančišek. Pozval je k miru in poudaril, da »terorizem in vojna ne vodita do rešitve«.