Eni za umiritev, a nekateri so za vroče

Ko so v Afganistanu oblast prevzeli talibi, je v soseščini zavladal strah, da se bodo nemiri preselili tudi k njim. Medtem ko so nekateri »stani«, ki so bili nekoč del Sovjetske zveze, začeli pragmatično vzpostavljati dobre odnose z novim režimom pod Hindukušem, na nekaterih mejah grozi izbruh oboroženih spopadov.