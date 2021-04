Epidemija v Indiji ušla izpod nadzora

Krematorij v New Delhiju. FOTO: Adnan Abidi/Reuters

Indija je danes ponovno zabeležila rekordno število dnevnih okužb s koronavirusom, ne le na ravni države, s 352.991 okužbami, so rekorderji na svetovnem nivoju. V zadnjem dnevu je umrlo 2812 bolnikov s covidom, kar je prav tako rekordno število od začetka pandemije. Al Džarzira sicer poroča, da bi lahko bilo uradno število smrtnih žrtev, glede na števila izvedenih kremacij, mestoma verjetno tudi to desetkrat nižje od dejanskega.Stanje na podcelini se sicer vztrajno slabša že zadnje dva meseca, v ekstreme pa je šlo v zadnjem tednu, ko skoraj ni minil dan, da ne bi ponovno presegali rekordnega števila okužb. Po pesimističnih napovedih bi v kratkem dnevno število novookuženih lahko naraslo celo na pol milijona.Nekateri za hiter porast okužb krivijo nova mutirana indijska različica virusa, a Svetovna zdravstvena organizacija miri, da za to ni dokazov. Indijske različice še niso uvrstili med skrb zbujajoče mutacije virusa, saj menijo, da bi porast okužb lahko pripisali britanski različici, masovni festivali, na katerih so se v zadnjih časih gnetle množice Indijcev pa so verjetno tudi prispevali svoje pri poslabšanju stanja.Po podatkih spletne strani Worldometer, ki sicer ni vedno povsem zanesljiva, so v Indiji doslej zabeležili 17,5 milijona okužb in 196,609 smrtnih žrtev epidemije, a glede na to, da ima Indija 1,3 milijarde prebivalstva relativne številke okužb in zlasti smrti, mnogo boljše kot v Sloveniji.Indijski zdravstveni sistem, ki je bil v zadnjih letih podvržen privatizaciji, številu bolnikov ni več kos. Številni okuženi bolniki, zlasti manj premožni, umirajo pred vrati bolnišnic, tudi znotraj njih pa primanjkuje prostora, zdravil in kisika.Pomoč v obliki zdravil, cepiv, ter medicinske in zaščitne opreme so že obljubile ZDA, Kanada, Pakistan, Združeno kraljestvo, Francija in Nemčija. Prve pošiljke pomoči bodo predvidoma v Indijo prispele že jutri. Medtem, ko na podcelino pošiljajo pomoč, pa so številne države prihode iz Indije že prepovedale, sosednja Bangladeš in Pakistan pa zaprla tudi kopensko mejo z Indijo.