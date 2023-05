Erdoğan je že pripravljen na slavje

V nadaljevanju preberite:

V današnjem drugem krogu turških predsedniških volitev je Recep Tayyip Erdoğan, ki Turčiji s Stranko pravičnosti in razvoja (AKP) vlada že 20 let, jasen favorit. Še toliko bolj potem, ko ga je podprl skrajni nacionalist Sinan Oğan, ki je kot tretji predsedniški kandidat v prvem krogu prejel 5,2 odstotka glasov. Da je Erdoğan tik pred zmago, so napovedale vse javnomnenjske raziskave. Toda te so – na turških volitvah skoraj folklorni element – za prvi krog predvidele zmago opozicijskega kandidata Kemala Kılıçdaroğluja.