Erdogan zaradi podpore zaprtemu aktivistu izgnal deset veleposlanikov

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je danes veleposlanike desetih držav, med njimi Nemčije in ZDA, ki so pozvali k izpustitvi zaprtega predstavnika civilne družbe Osmana Kavale, razglasil za nezaželene osebe, poročajo tuje tiskovne agencije.

»Zunanjemu ministru sem ukazal, naj teh deset veleposlanikov kar najhitreje razglasi za persone non grata,« je dejal Erdogan. Datuma, do kdaj morajo veleposlaniki zapustiti Turčijo, ni navedel. »Poznati in razumeti morajo Turčijo,« je dodal Erdogan in veleposlanike obtožil nespodobnosti.

Veleposlaniki ZDA, Nemčije, Kanade, Danske, Finske, Francije, Nizozemske, Nove Zelandije, Norveške in Švedske so v ponedeljek objavili skupen poziv k izpustitvi filantropa in aktivista Kavale, češ da nenehno zavlačevanje meče senco na spoštovanje demokracije, vladavino prava in transparentnost v turškem pravosodju.

Kavala je v zaporu brez obsodbe že od leta 2017 in postaja simbol Erdoganove čedalje večje nestrpnosti do drugače mislečih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Turški filantrop Osman Kavala je brez obsodbe v zaporu že od leta 2017. FOTO: AFP

V zaporu ostaja kljub odločitvi Evropskega sodišča za človekove pravice iz decembra 2019, da je za zapahi zgolj z namenom, da se ga utiša, in da bi ga morale turške oblasti zato izpustiti.

Svet Evrope je nedavno posvaril Turčijo, da bo proti njej sprožil disciplinski postopek, če Kavala ne bo izpuščen do naslednjega zasedanja organizacije, ki bo med 30. novembrom in 2. decembrom. Naslednja obravnava na sodišču je za Kavalo predvidena 26. novembra.