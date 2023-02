Erdoğanu še ni uspelo načeti nordijske enotnosti

V nadaljevanju preberite:

Predsednika vlad Švedske in Finske, Ulf Kristersson in Sanna Marin, sta še enkrat znova zavrnila možnost ločenega vstopa nordijskih držav v severnoatlantsko zavezništvo. Njuna zagotovila kažejo na visoko mero usklajenosti med Stockholmom in Helsinki, a ne bodo utišala ugibanj o tem, koliko časa lahko sosedska enotnost vzdrži, če Švedski ne bo uspelo rešiti svojega spora s Turčijo.