Erevan noče ruske varnostne službe FSB

Mirovna pogajanja med Bakujem in Erevanom so zastala. Tako v Bakuju kot Erevanu pravijo, da je so se dogovorili že o okoli 70 odstotkih mirovnega dogovora. To je pred dnevi na Pariškem mirovnem forumu povedal armenski premier Nikol Pašinjan, že septembra je isti odstotek navajal Hikmet Gadžijev, svetovalec azerbajdžanskega predsednika Ilhama Alijeva. Kakšni so razlogi, da na južnem Kavkazu še dolgo ne bo miru?