Eskalacija spora med Prago in Moskvo ni izključena

Diplomatski spor med Prago in Moskvo zaradi vpletenosti ruskih agentov v eksplozijo, ki je pred sedmimi leti razdejala skladišče orožja na vzhodu Češke, je danes dobil nove razsežnosti. Češki specialci so v zgodnjih jutranjih urah pridržali več čeških državljanov, osumljenih, da so sodelovali z rusko obveščevalno službo GRU ter se na strani proruskih upornikov borili v Donbasu na vzhodu Ukrajine. Kot je potrdilo tožilstvo, jim grozi pregon zaradi sodelovanja in podpiranja terorističnih dejavnosti.