Vulkan Etna ponovno izbruhnil

Ognjenik Etna na Siciliji je popoldne izbruhnil na jugovzhodni strani ter bruha ogenj in pepel. Za zdaj ne poročajo o poškodovanih ali gmotni škodi. Zaradi vulkanskega pepela je začasno zaprto letališče v Catanii, pišejo tuje tiskovne agencije.Na fotografijah in posnetkih v lokalnih medijih in na družbenih omrežjih je videti velik oblak dima, ki se dviguje iz kraterja, ter lavo, ki teče po pobočju. Po navedbah vulkanologov je ognjenik izbruhnil okoli 16.10.Zaradi vulkanskega pepela v zraku je začasno zaprto letališče v Catanii okoli 60 kilometrov južno od ognjenika. Po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa se dim in pepel dvigata približno kilometer visoko, zaradi česar letenje v bližini ni varno. Vulkanski pepel v Catanii prekriva strehe, ulice in balkone.3300 metrov visoka Etna je najvišji in najaktivnejši ognjenik v Evropi in pogosto izbruhne. Od leta 2013 je Etna na seznamu Unescove svetovne dediščine.