EU bi preprečila Rusiji geopolitično uporabo žita

Evropska unija uvaja višje carine na uvoz ruskih in beloruskih žit, oljnih semen in iz njih pridobljenih proizvodov. Ukrep, ki med drugim vključuje pšenico in koruzo, je danes predložila evropska komisija, hitro naj bi ga potrdil še svet EU.

Ruska federacije je sicer razmeroma majhen dobavitelj žit za EU, a v evropski komisiji opozarjajo na tveganja. Kot njihova velika izvoznica na globalni ravni bi utegnila del proizvodov usmeriti na trg EU in destabilizirati položaj na tukajšnjem trgu, utemeljujejo v Bruslju.

Proti financiranju vojne

To bi lahko uporabila kot geopolitično orodje, opozarja evropska komisija. Poleg tega bi lahko pošiljala žita, proizvedena na okupiranem ozemlju Ukrajine, na izvozne trge, tudi v EU, kot rusko blago. Z ukrepi bi tudi preprečevali, da bi Rusija prihodke uporabljala za financiranje vojne proti Ukrajini. »Zmanjšali bodo zmogljivost Rusije, da izkorišča EU za koristi svojega vojnega stroja,« je dejala predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen.

Brez vpliva na cene v EU

EU je lani uvozila iz Rusije 4,2 milijona ton izdelkov, ki bodo po novem obremenjeni z višjimi carinami. Njihova skupna vrednost je bila 1,32 milijarde evrov. Je pa uvoz žit od leta 2020 hitro naraščal. Kljub temu znaša delež na trgu le okoli enega odstotka. Zato carine tudi ne morejo opazno vplivati na cene v EU. Uvoz iz Belorusije je bil lani vreden 246 milijonov evrov.

Carine naj bi se – odvisno od proizvoda – zvišale na 95 evrov za tono ali po vrednosti na 50 odstotkov. Tudi nobenih carinskih olajšav za Belorusijo in Rusijo pri kvotah EU v okviru Svetovne trgovinske organizacije ne bo več. EU v okviru sankcij proti Rusiji – sprejetih je bilo že 13 svežnjev – ni omejevala uvoza kmetijskih izdelkov in živil.

Ukrepe je zahtevalo več vzhodnih držav EU, tudi Poljska, saj da Rusija s prihodki od tega izvoza lahko financira vojno proti Ukrajini. Kmetje na vzhodu so si že tako zagotovili tudi več mehanizmov za omejitve uvoza nekaj izdelkov iz Ukrajine, denimo perutnine, sladkorja in koruze, če bi se zelo povečal uvoz. Evropska komisija bo tudi intenzivneje spremljala dogajanje na trgu žit in ukrepala, če bi nastale motnje v njegovem delovanju.