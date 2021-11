EU in ZDA o ukrepih proti Belorusiji

»Absolutno delimo mnenje, da gre za hibridni napad avtoritarnega režima za poskus destabilizacije demokratičnih sosed,« je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen tvitnila o svojih »produktivnih« pogovorih z ameriškim predsednikom Joejem Bidnom o domnevni beloruski zlorabi migrantov kot orožju proti Evropski uniji. »To je napad, ne pa migrantska kriza.«

»Ne bodo uspeli, zavarovali bomo naše demokracije,« je dodala, v nastopu pred Belo hišo pa še, da mora beloruski voditelj Aleksander Lukašenko razumeti ceno svojih dejanj. Z Bidnom sta soglašala, da je treba doseči države migrantov in jih opozoriti, naj ne padejo v past beloruskega režima, saj so prišleki v zelo težkem položaju. Za začetek prihodnjega tedna je napovedala razširitev sankcij. EU je beloruskemu državnemu letalskemu podjetju Belavia prepovedala uporabo svojega zračnega prostora že po majskem prisilnem pristanku letala družbe Ryanair v Minsku, da so lahko aretirali opozicijskega novinarja, zdaj naj bi onemogočili še lizing irskih, romunskih in danskih letal za belorusko družbo.

Predsednik Joe Biden mora poslušati očitke zaradi domače migrantske krize. Foto Evelyn Hockstein/Reuters

O sankcijah se je pogovarjala tudi z Bidnom, za zdaj pa še ni znano, ali se jim bodo ZDA pridružile. Iz Bele hiše so že prej sporočili, da bo predsednik ponovno potrdil svojo podporo Evropski uniji kot temeljni partnerici ZDA. Republikanski guverner Floride Ron DeSantis pa je demokratskega prvaka obtožil absurdnega dvojnega standarda zaradi zaskrbljenosti ob migrantski krizi med Poljsko in Belorusijo kljub molku ob domači. DeSantis je zagrozil s prevozom migrantov, ki jih zvezne oblasti z letali vozijo z meje z Mehiko na Florido, v Bidnov domači Delaware.