EU je Rusiji le od začetka vojne za energijo nakazala 35 milijard evrov

Evropska unija si ne bi smela želeti, da bi se vojna v Ukrajini končala na kakršen koli način, je danes v Strasbourgu opozoril visoki predstavnik EU za zunanjo politiko Josep Borrell in pozval EU, naj pošlje več orožja v Kijev.

»Želimo si, da bi se vojna končala čim prej, ampak ne na vsak način,« je dejal Borrell. »Ne želimo si, da bi se vojna končala tako, da bo Ukrajina uničena država, teritorialno razkosana in nevtralizirana, z milijoni ljudi v izgnanstvu in milijoni mrtvih,« je dejal in dodal: »Še naprej moramo oboroževati Ukrajino. Več orožja, to je tisto, kar Ukrajinci pričakujejo od nas.«

Evropska unija je od začetka vojne za nakupe ruske nafte in plina porabila že 35 milijard evrov, ​​medtem ko je Ukrajini za orožje nakazala le milijardo evrov, je v evropskem parlamentu spomnil glavni diplomat EU.

»Pomagati moramo [Ukrajincem], da se branijo ... Ukrajini smo dali milijardo evrov. Morda se zdi veliko, toda ena milijarda evrov je toliko, kolikor Putinu za plin in nafto nakažemo vsak dan,« je dejal poslancem evropskega parlamenta in pozval k temu, da EU zmanjša energijsko odvisnost od Rusije.

Njegove pripombe prihajajo ob srečanju veleposlanikov EU, ki bodo odločali o petem krogu sankcij proti Moskvi. Danes je EU ukinila uvoz premoga iz Rusije, vendar je to po Borrellovih besedah le majhen delež na računu EU, ki ga vsak mesec pošlje Putin. Predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen je dejala, da si EU »prizadeva za« dodatne ukrepe, vključno z omejitvami uvoza nafte. Dejala je še, da namerava EU še naprej krepiti »pametne« sankcije, ki bi bolj škodile Rusiji kot Evropski uniji.

Med voditelji EU je ob zadnjih odkritjih o vojnih zločinih v Buči čedalje več pozivov, da bi se morala EU odpovedati ruski energiji. Izvoz nafte, plina in premoga v EU je glavni finančni vir Rusije. »EU bo morala prej ali slej proti Rusiji uvesti naftne in plinske sankcije,« pa je danes evropskim poslancem dejal predsednik Evropskega sveta Charles Michel. Smrt civilistov v Buči in drugih delih Ukrajine je »vojni zločin in še večji dokaz, da ruska brutalnost nad prebivalci Ukrajine nima meja«, je dejal ob obljubi, da Ukrajincem ne bomo obrnili hrbta.