EU potrebuje vizionarsko Nemčijo

Nemška kanclerka Angela Merkel po priljubljenosti močno prekaša francoskega predsednika Emmanuela Macrona. FOTO: Yoan Valat/Afp

Evropejci vidijo Nemčijo kot zaupanja vredno proevropsko silo. K temu je znatno pripomogel k iskanju kompromisov usmerjen pristop odhajajoče kanclerke, je mogoče razbrati iz javnomnenjske raziskave evropskega centra za zunanje zadeve ECFR pred nedeljskimi volitvami.»Angela Merkel pooseblja močno in stabilno Nemčijo, ki se je v dobrem desetletju kriz pozicionirala kot evropsko sidro,« je izsledke komentiral soavtor študije Piotr Buras iz mislišča ECFR . Ti so med drugim pokazali, da kanclerka po priljubljenosti močno prekaša francoskega predsednika, ki bi lahko po njenem odhodu prevzel neformalno voditeljsko vlogo v Evropi. Na hipotetičnih volitvah za fiktivni položaj predsednika Unije bi za nemško političarko glasovalo 41, za Macrona pa 14 odstotkov Evropejcev. Višjo podporo so kanclerki namerili v vseh 12 sodelujočih državah, tudi v Franciji. Slovenija v anketo ni bila vključena.Pri obrambi evropskih interesov Evropejci Nemčiji najbolj zaupajo pri vprašanju gospodarstva (36 odstotkov) ter demokracije in človekovih pravic (35), manj pa, ko gre za geopolitiko in odnose z ZDA (25), Rusijo (20) in Kitajsko (17). Zlasti visoka podpora na gospodarskem področju je, kot so poudarili v ECFR, presenetljiva, saj sta bila vztrajanje Berlina pri zategovanju pasu in nemški trgovinski presežek deležna številnih kritik, mnogi so varčevalno politiko videli tudi kot začetek konca Unije. In vendar je očitno prevladala podoba Nemčije kot vzorne gospodarske sile, ki je krize prebrodila bolje od mnogih drugih članic.Anketa je tudi pokazala, da dobra tretjina vprašanih meni, da je zlata nemška era že mimo, petina pa, da ta sovpada z vladavino Angele Merkel. Le desetina jih verjame, da je najboljše nemško obdobje pred vrati; najmanj optimistični so prav Nemci: več kot polovica jih je prepričanih, da je zenit že za njimi. V raziskavi so se tudi sicer pokazala precejšnja razhajanja med Nemci in drugimi Evropejci pri odnosu do Nemčije.Po besedah soavtorice študijeje iz ankete razvidno, da se bodo morali nasledniki Angele Merkel za ohranitev zaupanja ukvarjati z vprašanji, ki so pomembna za njene državljane, in evropskim partnerjem predstaviti jasne ideje, kako lahko EU tekmuje v razdeljenem svetu, ki ga pretresajo krize. »Merkelizem ni več vzdržen. Angela Merkel je morda spretno ohranjala status quo na celini, toda izzivi, s katerimi se Evropa spoprijema zdaj – pandemija, podnebne spremembe, geopolitična rivalstva – zahtevajo radikalne rešitve in ne kozmetičnih sprememb,« je poudaril Buras. »EU potrebuje vizionarsko Nemčijo.«