EU se je dolgo pogajala tudi zaradi vprašanja odgovornosti

Nemčija bo imela do konca poletja na voljo dovolj cepiv, da se bodo lahko cepili vsi, ki bodo to želeli. Tako je po današnjem sestanku s predsedniki deželnih vlad in proizvajalci cepiv ocenila kanclerka Angela Merkel. Podala pa je tudi pojasnilo, zakaj je Evropska unija počasnejša pri cepljenju kot nekatere druge države. Evropska komisija se je pogajala dlje tudi zaradi vprašanja odgovornosti, če bi pri cepljenju šlo kaj narobe, je dejala kanclerka.



Nemci so zelo razočarani nad počasnim cepljenjem. V Izraelu, v Veliki Britaniji, v ZDA, tudi nekaterih evropskih državah, jim je uspelo doslej cepiti večji delež prebivalstva kot v Nemčiji. Nemška vlada in predsedniki deželnih vlad so se zaradi počasnega cepljenja danes sestali s proizvajalci cepiv, da bi razčistili, koliko enot cepiv bo na voljo in kdaj ter kako lahko cepljenje pospešijo.

Pridušili pričakovanja

Že pred samim srečanjem je bilo slišati opozorila, naj ljudje od vrha ne pričakujejo preveč. A tako prebivalci kot predsedniki deželnih vlad od Berlina želijo jasne odgovore, kako bo potekalo cepljenje do jeseni. Po sestanku je Merklova pojasnila, da so se s proizvajalci dogovorili, da bodo podatke o dobavah sporočali, kako bo mogoče. Tudi tedenska obvestila o dobavljivih količinah bi bila že v veliko pomoč, je dejala Merklova. A na drugi strani je, kot je dejala kanclerka, treba razumeti, da proizvajalci natančnih količin ne morejo napovedovati zelo daleč v naprej.



Kakorkoli že, kanclerka je prepričana, da bodo do konca poletja lahko cepili vse, ki bodo to želeli. Nemčija bo, tako Merklova, do konca poletja imela na voljo dovolj cepiv, tudi če do takrat odobritve ne bosta prejela Curevac in Jonson&Jonson, predstavnika katerih sta se prav tako udeležila sestanka. Glede primerjave z ostalimi državami, na primer ZDA, Izraelom in Veliko Britanijo je Merklova pojasnila, da ZDA cepiv skoraj ne izvažajo zaradi omejitev, ki so jih uvedli, Izrael naj bi hitreje cepil zaradi bolj sproščenega odnosa do zasebnosti podatkov, Velika Britanija pa zato, ker so cepiva odobrili po nujnem postopku. Glede „zamud“ v EU pa je poudarila, da se je evropska komisija pogajala dlje tudi zaradi vprašanja odgovornosti, če bi pri cepljenju šlo kaj narobe.

Vse več bi se jih cepilo

Zadnje ankete kažejo, da se je proti koroni pripravljeno cepiti vse več Nemcev. Takšnih je že 70 odstotkov, kar pomeni prek 56 milijonov ljudi. Doslej so v Nemčiji prejeli okoli 3,5 milijona odmerkov cepiva proti koroni, porabili pa so jih okoli 2,2 milijona. Razlika se pojavlja zato, ker ponekod drugi odmerek skladiščijo, saj so dobave nezanesljive. Kanclerka je opozorila še, da je povsem mogoče, da se bomo morali proti koroni cepiti večkrat, kot recimo proti gripi, če bi se izkazalo, da bo virus močno mutiral.



V Nemčiji prednostno cepijo tiste, ki živijo v domovih za ostarele, starejše od 80. let, zdravstvene delavce, na tej listi naj bi bili po novem tudi kronični bolniki, invalidi, pa policisti in tudi sorodniki nosečnic. Prednostnega cepljenja pa si želijo tudi učitelji, da bi pouk tako znova potekal varno. A cepiva trenutno še zdaleč ni dovolj za vse. V posameznih deželah so zaradi manjka količin na zvezno vlado že pošteno jezni, saj ne morejo ustrezno organizirati cepljenja niti ustrezno obveščati tistih, ki čakajo na cepljenje. V pismu, ki so ga naslovili na kanclerko pred vrhom, so predsedniki nekaterih dežel zahtevali, da je treba za proizvodnjo cepiva angažirati vse razpoložljive proizvodne zmogljivosti doma.