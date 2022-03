EU se ne bo zanašala na dobavitelja, ki grozi

V nadaljevanju preberite:

EU do konca leta načrtuje zmanjšanje odvisnosti od ruskega plina za dve tretjini.Že pred letom 2030 naj bi bila popolnioma neodvisna od ruskih foislnih goriv. Unija lahko hitro dobi od ZDA in drugih dobaviteljev večje količine utekočinjenega plina. Najpomembnejša pred prihodnjo zimo so polna skladišča. Z rusko vojno proti Ukrajini enrgetski zeleni prehod dobiva pospešek.