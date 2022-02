Velika Britanija zaradi nevihte v primežu izrednih vremenskih razmer

Pred prihodom nevihte Eunice so za dele Anglije, vključno z Londonom, ponoči izdali rdeče vremensko opozorilo za veter, ki pomeni najvišjo stopnjo nevarnosti. Hude težave z vremenskimi razmerami imajo tudi drugi deli britanskega otočja, vključno z Walesom, Škotsko in Irsko, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Rdeče opozorilo za veter, ki vključuje London z okolico in več okrožij na jugu in vzhodu Anglije in za zdaj velja do tretje ure popoldne po lokalnem času, so izdali zaradi bojazni, da bo nevihta »povzročila izredne razmere«, je sporočila britanska meteorološka služba Met Office.

Poleg opozorila za veter je bil že prej izdan rdeč vremenski alarm zaradi kombinacije visoke plime, nevarnih valov in močnega vetra, ki danes do večernih ur velja na obali v jugozahodni Angliji in južnem Walesu.

Rdeče vremensko opozorilo so ponoči izdali tudi za jugozahod Irske, kjer je na tisoče gospodinjstev danes zjutraj ostalo brez elektrike. Tako na Irskem kot v Angliji je danes zaprtih več šol. Za več okrožij na severu in zahodu Irske je bilo izdano tudi oranžno opozorilo za sneg.

Močan veter in ogromni valovi v kraju Porthleven, Cornwall. FOTO:Tom Nicholson/Reuters

Na Škotskem se medtem soočajo z izrednimi razmerami predvsem zaradi velikih količin snega, ki močno ovirajo promet po več delih države, ponekod so prav tako zaprli šole.

Rdeča vremenska opozorila so sicer redka in pomenijo hujšo nevarnost. Močan veter lahko odnese strehe, podre daljnovode in izruva drevesa, strešniki ali drugi kosi odpadnega materiala, ki letijo po zraku, pa lahko ogrozijo življenja, poroča britanski BBC.

Meteorologi opozarjajo, da bo nevihta Eunice danes prinesla sunke vetra s hitrostjo do približno 145 kilometrov na uro. BBC ocenjuje, da bi to lahko bilo »eno najhujših neurij v zadnjih treh desetletjih«.

Za dele Anglije so izdali rdeče vremensko opozorilo za veter, ki pomeni najvišjo stopnjo nevarnosti. FOTO:Tom Nicholson/Reuters

Ljudi so opozorili, naj se izogibajo vsem nenujnim potovanjem, naj »pritrdijo« predmete na svojih vrtovih, dobro zaprejo vsa vrata in okna, zaklenejo avtomobile v garaže, in če je le mogoče, naj se ne zadržujejo v bližini dreves in zidov.

Pri tem so bila po skoraj celotni Veliki Britaniji in na Irskem za danes izdana tudi številna oranžna in rumena opozorila za različne vremenske pojave, lokalno tudi okrog deset opozoril pred najvišjo stopnjo nevarnosti poplav, manj resna opozorila o možnosti poplav pa so veljavi za večji del Anglije, Škotske in Walesa.

Pričakuje se, da bo nevihta Eunice povzročila tudi obsežnejše motnje pri potovanjih. V Walesu so bili danes prekinjeni vse železniške povezave, tudi letalska družba British Airways je na twitterju sporočila, da je »nevihta Eunice danes povzročila precejšnje motnje pri letalskih prevozih«.