Evan Gershkovich obsojen na 16 let zapora

Rusko sodišče je ameriškega novinarja Evana Gershkovicha spoznalo za krivega vohunjenja in ga obsodilo na 16 let zapora. Tožilstvo je za dopisnika Wall Street Journala sicer zahtevalo 18 let zaporne kazni. 32-letni novinar je obtožbe zanikal. Gershkovich je prvi ameriški novinar, ki je bil obsojen zaradi vohunjenja od konca hladne vojne.

Ruski generalni tožilec je Gershkovicha obtožil delovanja za Centralno obveščevalno agencijo (CIA) in zbiranja tajnih podatkov o proizvajalcu tankov Uralvagonzavod v regiji Sverdlovsk, kjer so ga aretirali marca lani. Do sojenja je v zaporu že preživel 16 mesecev, večinoma v zloglasnem moskovskem zaporu Lefortovo. Sodili so mu v Jekaterinburgu, sojenje pa se je končalo nenavadno hitro – prvo zaslišanje je bilo komaj konec junija – medtem ko so podobni procesi v Rusiji pogosto trajali tudi več mesecev.

Sojenje je potekalo za zaprtimi vrati, kar je v primerih sodb zaradi vohunjenja običajno. Veleposlaništvo ZDA v Moskvi je po obsodbi zatrdilo, da Gershkovich »ni storil nobenega nezakonitega dejanja. Ruske oblasti niso mogle predložiti dokazov, da je storil kaznivo dejanje, ali utemeljitve za Evanovo nadaljnje pridržanje.« Pri Wall Street Journalu pa so zapisali, da si bodo še naprej prizadevali za njegovo izpustitev, »čeprav je Rusija organizirala svoje sramotno montirano sojenje«.

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je v sredo zatrdil, da ima Moskva »neizpodbitne dokaze«, da je Gershkovich vpleten v vohunjenje, vendar podrobnosti ni navedel. Dodal je, da Rusija razmišlja o izmenjavi zapornikov, ki bi vključevala tudi Gershkovicha, in da je v stiku z ameriškimi obveščevalnimi službami, poroča RT. V Kremlju danes pred zaključkom sojenja primera sicer niso želeli komentirati.

Po besedah posebnega odposlanca ameriškega predsedniškega odposlanca za zadeve talcev Rogerja Carstensa je Washington že prej z Moskvo poskušal doseči dogovor o izpustitvi Gershkovicha, vendar za zdaj neuspešno.