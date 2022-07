Evropa v plamenih: gori na Portugalskem, v Franciji, Grčiji, Španiji

Celotna južna Evropa se še naprej spopada z silovitim vročinskim valom, ki podžiga gozdne požare in grozi z novimi temperaturnimi rekordi.

Med gašenjem požara na severu Portugalske je v nesreči umrl gasilski pilot. Portugalske oblasti so sporočile, da je 38-letni pilot, ki je sodeloval pri gašenju požara v kraju Torre de Moncorvo blizu španske meje na severu Portugalske, umrl, ko se je njegovo letalo Fire Boss v petek zrušilo po zajemanju vode iz reke Duero.

Portugalska civilna zaščita je ocenila, da so požari letos uničili že 38.000 hektarjev zemljišč, kar je večja površina, kot so jo požari prizadeli v celotnem letu 2021.

V sosednji Španiji so po navedbah španske tiskovne agencije EFE zdravstvene oblasti sporočile, da je med 10. in 14. julijem zaradi vročine umrlo 237 ljudi. Po vsej državi še naprej veljajo vremenski alarmi zaradi ekstremnih temperatur.

Alhuarin el grande, Španija. FOTO: Jon Nazca/Reuters

Španija se sooča tudi s hudimi požari. Zaradi obsežnega požara v kraju Mijas v bližini obale Costa del Sol so morali preventivno evakuirati več kot 3000 ljudi. Reševalne službe se borijo tudi s požari v bližini nacionalnega parka Monfrague v Extremaduri, ki je pomemben habitat redkih ptic, ter severneje v Kastilji in Leonu ter Galiciji.

Na francoski atlantski obali južno od Bordeauxa po večdnevnem gašenju enega od dveh velikih gozdnih požarov upajo, da se bo ta končno umiril. Davi je prefektura Gironde sporočila, da se obseg požara v bližini Teste-de-Buch čez noč ni povečal. Vendar ogenj še ni pod nadzorom in ostaja tveganje, da bi se znova razplamtel, po poročanju nemške tiskovne agencije dpa ostaja.

V Franciji so morali evakuirati večje število ljudi. FOTO: Sdis 33/Reuters

Nenadzorovano gorita še dva požara na jugozahodu Francije, ki sta zajela skupno 9000 hektarjev površin in zaradi katerih je bilo potrebno evakuirati 12.000 ljudi.

Zublji so zajeli tudi obsežne površine gozda in grmovja v Grčiji. Gasilci so v petek uspeli omejiti požar na Kreti, potem ko so morali odrediti evakuacijo več vasi na jugu otoka. Druga najvišja stopnja požarne nevarnosti je še vedno razglašena za regijo Atika z glavnim mestom Atene ter za otoke Evboja, Kreta, Hios in Samos.

Požar na grškem otoku Samos FOTO: Sofianos Drapaniotis/Reuters

Vročinski val, ki trenutno vztraja nad jugom Evrope se bo v prihodnjih dneh širil proti severu. Britanske oblasti so izdale redko rdeče vremensko opozorilo, saj bi lahko v ponedeljek in torek na jugu in v osrednji Angliji temperature dosegle kar 40 stopinj, še navaja EFE.

Po navedbah informacijskega sistema Evropske komisije za gozdne požare (Effis) so letos na območju celotne EU zabeležili rekorden obseg požarov. Od 1. januarja do 16. julija je ogenj uničil že 346.000 hektarjev gozdnatih območij, kar je trikrat več od povprečja zadnjih 16 let za omenjeno obdobje, ki je znašalo 110.350 hektarjev.

Število velikih gozdnih požarov (več kot 30 hektarjev) pa je letos skoraj štirikrat višje od dolgoletnega povprečja. Skupaj je bilo takih požarov letos že 1756, povprečje v letih od 2006 do 2021 pa je bilo 470, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.