Evropa z roko v roki in s figo v žepu

V nadaljevanju preberite:

Niso vsi jeziki v Evropski uniji enakovredni, čeravno se govorci preštevajo v milijonih. Potem ko se je že nakazovalo, da bi lahko katalonščina, baskovščina in galicijščina postale uradni jeziki Evropske unije, se na včerajšnjem zasedanju sveta EU za splošne zadeve (GAC) iz tega španskega predloga ni izcimilo nič. Zaradi očitnih zadržkov v večini držav članic o tej možnosti niso glasovali, v uradni Barceloni pa so prepričani, da že ves čas drži fige v žepu tudi Madrid.

Slovenija je povedala, kaj si misli. Kakor je v Bruslju izjavil državni sekretar Marko Štucin in so sporočili z ministrstva za zunanje zadeve, je »kot velika zagovornica večjezičnosti pripravljena podpreti španski predlog, ob hkratnem zavedanju, da je njeno zagotavljanje v EU že zdaj tehnični in finančni izziv za institucije EU«. Prav na zapletene finance, ki bi se od dodanih novih uradnih jezikih lahko še zapletle, se po pisanju Katalonske tiskovne agencije sklicujejo Nemčija, Nizozemska in Avstrija.