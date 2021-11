Evropska klofuta hrvaškemu državnemu tožilstvu

V nadaljevanju preberite:

Na Hrvaškem so te dni zaradi suma goljufij na ministrstvu za regionalni razvoj v okviru preiskave evropskega javnega tožilstva prijeli štiri osebe, med njimi bivšo ministrico Gabrijelo Žalac. Sumijo jih kaznivih dejanj v postopkih javnega naročanja za nakup informacijskega sistema. Privedli so tudi nekdanjo članico uprave koncerna Agrokor Piruško Canjugo. Njen odvetnik je Anto Nobilo. Kot pravi v pogovoru za Delo, je primer Žalac eden pomembnejših za hrvaško družbo, saj kaže na povezanost med državnim tožilstvom in vrhom aktualne politike.

Številni ministri v različnih vladah so bili zamenjani zaradi suma kaznivega dejanja, sodb pa ni od nikoder. Zakaj?

To so v glavnem ministri, ki so jih preganjali zaradi lastniških afer. Škodili so stranki. Jih je pač treba umakniti izpred oči javnosti. Umaknjeni so, večinoma na manj izpostavljenih položajih, in čakajo, da javnost nanje pozabi. In postopki zastarajo …