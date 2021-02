Evropska vojaška koreografija iz preteklosti

Lekcija iz zgodovine

Edini močan adut, ki ga imata v odnosih s Kitajsko Evropska unija in Velika Britanija, je gospodarstvo, ne pa amfibijska plovila in letalonosilke, kot je HMS Queen Elizabeth (na sliki). FOTO: Reuters

Krotiti kitajskega zmaja

V času, ko je ameriški predsednikna virtualni münchenski varnostni konferenci poskušal okrepiti zahodno zavezništvo, osredotočeno na izzive, ki prihajajo iz Kitajske, sta francosko amfibijsko plovilo Tonnere in fregata Surcouf plula proti Tihemu oceanu, kjer bosta sodelovala v trimesečni misiji.Francoski bojni ladji bosta pluli čez Južnokitajsko morje, morda celo skozi Tajvansko ožino, nato pa se bosta maja pridružili ameriški in japonski vojaški mornarici na skupnih manevrih ter tako oznanili močnejšo vojaško navzočnost Evrope na območju, ki bo najverjetneje zaznamovalo nadaljevanje 21. stoletja.V kratkem bodo v tej isti smeri krenile nemške bojne ladje in nova britanska letalonosilka HMS Queen Elizabeth s floto ameriških lovskih letal F-35 in v spremstvu ameriškega rušilca. Tako bodo dali stari zavezniki vedeti, in to predvsem Kitajski, da lahko z orožjem delujejo povsod po svetu in da kitajska ekspanzija v strateško pomembnem morju ne bo ostala brez njihovega odgovora.V istem času je osem kitajskih bojnih letal poletelo nevarno blizu Tajvana, kar je bilo najverjetneje opozorilo novemu obrambnemu ministru v vladi predsednice Tsai Ing-wen, naj v napovedanih reformah vojske 24-milijonskega otoka niti ne pomisli, da bi razvil taktiko »asimetričnega vojskovanja« z opiranjem na visokotehnološko orožje in podporo Amerike. A tudi tajvanska letala so izvajala prelete nad svojo zračno obrambno črto in dajala s tem vodstvu v Pekingu vedeti, da nobena invazija ne bo minila brez silovitega odpora. Vse to je ponujalo živo metaforo naraščajoče napetosti, ki napoveduje dokončno razpletanje vozla, zaostalega iz ne tako davne kitajske zgodovine.Kitajski državni in partijski voditeljje hkrati od skoraj stomilijonskega članstva Komunistične partije zahteval, naj pred njenim stotim rojstnim dnevom, ki bo 1. julija letos, posebno pozornost nameni učenju zgodovine. In tako spet pridemo do Evropejcev in njihove vloge v zgodovinskih podukih, ki jih bodo znova dajali kitajski partijci. Med dolgim in čudežnim obdobjemso bili Evropejci gospodarski navdih, vir tehnologij in sodobnega upravljanja. Odkar je na čelu te države Xi, pa veljajo tudi za nekdanje kolonizatorje, ki so pred 180 leti slovito Osrednje cesarstvo neoprostljivo pahnili v »stoletje ponižanja«.Pa vendar tega, da njihove bojne ladje plujejo proti Južnokitajskemu morju, Kitajska ne jemlje več resno. Prav na münchenski varnostni konferenci se je pokazalo, da Evropejci niso več odločujoči dejavnik protikitajske koalicije. In čeprav bodo tudi pod Bidnom ZDA, Japonska, Avstralija in Indija, katerih življenjske interese ogroža agresivna kitajska ekspanzija, vzpostavile nekakšno vrsto »vzhodnega Nata«, navzočnost evropskih bojnih ladij v vodah visoke geostrateške občutljivosti ne pomeni kaj dosti.Za evropske sile pa je vrnitev v indijsko-pacifiško območje kljub vsemu pomemben steber nove multipolarnosti, kakršna pravkar nastaja v pobrexitovskem, popandemičnem in potrumpovskem obdobju. Prav varnostna konferenca je pokazala, da priznanje nove daljnovzhodne gravitacije zanje pomeni nekaj drugega kot za Ameriko.Medtem ko je Biden vztrajal pri graditvi »položaja moči«, da bi se lahko demokratična koalicija postavila po robu izzivom Kitajske in Rusije, sta nemška kanclerkain francoski predsednikbolj za sedenje na dveh stolih, tako da bi lahko preprečevali kitajsko aroganco, hkrati pa nadaljevali gospodarsko sodelovanje z azijsko silo, brez katere si težko predstavljajo okrevanje po pandemiji.Da bi lahko krotile kitajskega zmaja, bi morale evropske države vzpostaviti koalicijo z državami Daljnega vzhoda in jugovzhodne Azije. A medtem ko se je Evropa v 21. stoletju še naprej ukvarjala sama s seboj, se je Kitajska zavzeto posvečala prav premeščanju gospodarske osredotočenosti z zahoda na vzhodMedtem ko je ob koncu prejšnjega stoletja na evropskem trgu končala več kot petina blaga iz držav jugovzhodne Azije, se je zdaj ta delež zmanjšal na komaj 13 odstotkov. Hkrati se je občutno povečal izvoz na Kitajsko. V takšnih okoliščinah bodo Evropejci zaman čakali, da bo območje, ki je zemljepisno blizu azijski sili, vstopalo v kakršno koli že odprto zvezo z državami, ki so od njih zemljepisno in tudi geopolitično oddaljene.Tako so vojaške misije evropskih sil na indijsko-pacifiškem območju pravzaprav zgolj koreografija iz preteklosti. Edini močan adut, ki ga imata v odnosih s Kitajsko Evropska unija in Velika Britanija, je gospodarstvo, ne pa amfibijska plovila in letalonosilke. V Pekingu to zelo dobro vedo.Tako EU kot brexit sta nedokončana projekta, ki bosta še dolgo črpala večino evropske energije. Ko k temu dodamo še posledice pandemije, ki se bodo pokazale pozneje, lahko azijska sila mirno opazuje, kako evropske bojne ladje plujejo čez morje, ki ga ona že ima za svoje.