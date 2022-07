Evropska zgodovina ne ponuja lahkih rešitev za Ukrajino

V nadaljevanju preberite:

O povojni obnovi Ukrajine se je pričelo govoriti že kmalu po začetku ruskega napada. Od takrat so njeni predvideni stroški samo še narasli, med politiki in ekonomisti pa se je razvnela razprava o tem, ali bi model rekonstrukcije gospodarstva, uporabljen v Zahodni Evropi po koncu druge svetovne vojne, deloval tudi v ukrajinskem primeru. V članku več o tem, kako je nastal Marshallov načrt in kako bi lahko zgledal v Evropi 21. stoletja.