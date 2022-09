Evropski konflikt odmeva globalno

V nadaljevanju preberite:

Ob vsej tragiki, ki jo v Ukrajini doživlja prebivalstvo, je pomembno, da v Evropi ostanemo povezani. Držati skupaj pa ni nujno enostavno in samoumevno, gotovo ne, če je interpretacij vojne nič koliko in lahko svojo različico na različnih platformah v vsakem trenutku propagira vsak. A ključno je vedeti, kam nas na stari celini vodi uradna evropska politika, večinoma določena po francosko. V pogovoru za Delo je pot razkrila Laurence Boone, državna sekretarka, ki je v sedanji vladi Élisabeth Borne pristojna za Evropo.

Če je Evropska unija potovanje, kje smo?

Plujemo po morju, resda je malce razburkano, toda mi vemo, kam gremo, poznamo smer in napredujemo. Na tej naši ladji je zbrana celotna evropska družina, Evropska unija pa še Balkan in drugi sosedje, skupaj se premikamo proti takšni Evropi, ki bo močna tako politično kot ekonomsko. Politično močno pomeni zavzeto zagovarjanje vladavine prava in prizadevanje, da bi tudi v državah iz soseščine okrepili demokracijo, da bosta prav tako pri njih spoštovani pluralnost medijev, njihova neodvisnost, in neodvisnost pravosodja. Zdaj, po ruskem napadu na Ukrajino, se bijemo korak za korakom, da bi utrdili stabilnost na lastni celini.

Torej lahko rečemo, da smo Evropejci vendarle povezani in držimo skupaj?