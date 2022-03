Evropski kupci plina bodo potrebovali račun v rubljih

Ruski predsednik Vladimir Putin je danes napovedal, da morajo »neprijateljske« države, kamor spadajo vse članice EU, odpreti bančni račun v rubljih, preko katerega bodo od 1. aprila plačevale za dobave plina. Nemški kancler Olaf Scholz je ob tem znova zatrdil, da bodo Zahodne države plin še naprej plačevale v evrih in dolarjih.

Putin je danes po poročanju ruske tiskovne agencije Tass podpisal odlok o novem načinu plačevanja plina, ki ga je napovedal že pred dnevi. Če države ne bodo pristale na plačevanje v rubljih, se bo dobava po obstoječih pogodbah ustavila, je še napovedal in ponovil, da pri dobavi ne bodo dobrodelni. »Nam nihče nič ne proda brezplačno in tudi mi ne bomo dobrodelni,« je dejal.

Kupci bodo po novem za plačevanje plina morali imeti odprt račun v rubljih pri banki Gazprombank, ki ni predmet zahodnih sankcij. Kot je že v sredo poročala nemška tiskovna agencija dpa, bi ta lahko sprejemala evrska plačila in jih nato pretvorila v plačila v rubljih.

Je pa v odloku zapisano tudi, da komisija za nadzor tujih investicij lahko izda dovoljenja za izjeme od plačevanja v rubljih, pri čemer je Putin vladi naročil, da postopek za določitev izjem določi v roku 10 dni.

Francija in Nemčija se prirpavljata na prekinitev dobave

Scholz pa je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP novinarjem v Berlinu danes dejal, da so pregledali dobavne pogodbe. »V njih piše, da so plačila včasih opravljena v evrih, včasih v dolarjih. Ruskemu predsedniku sem v pogovorih jasno povedal, da bo pri tem ostalo,« je dejal Scholz o sredinem pogovoru s Putinom.

Se pa po besedah francoskega gospodarskega ministra Bruna Le Maira Francija in Nemčija pripravljata na prekinitev dobave ruskega plina. »Jutri lahko pride to tega, da ne bo več ruskega plina. Na nas je, da se pripravimo na ta scenarij in pripravljamo se,« je dejal Le Maire.

Sedem gospodarsko najbolj razvitih držav G7 je dejalo, da je za njih ruska zahteva glede plačila plina v rubljih nesprejemljiva.

Cene plina v Evropi so po Putinovi napovedi poskočile. Cene za plin na nizozemskem vozlišču TTF, ki bo dobavljen maja, so tako okoli 15.15 poskočile na 127,37 evra za megavatno uro, nato pa so se do okoli 17. ure umirile na približno 120 evrov na megavatno uro. Cena plina za megavatno uro ob začetku današnjega trgovanja je bila pri 110 evrih.