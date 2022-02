Evropski poslanci bi kaznovali Milorada Dodika

V nadaljevanju preberite:

Evropski parlament je poslal ­jasno sporočilo separatistom v ­Bosni in Hercegovini v obliki 504 glasov v podporo sankcijam srbskemu članu predsedstva BiH ­Miloradu Dodiku. Med 93 glasovi proti amandmaju, ki obsoja­ separatizem Republike Srbske, škodljivo rusko vmešavanje v regiji in poziva svet EU k sankcijam­ proti Dodiku, so bili tudi trije slovenski člani Evropske ljudske stranke.