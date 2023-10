Evropski vrh delitev in enotnosti

V nadaljevanju preberite:

Na vrhu EU so zatrdili, da podpora Ukrajini kljub vojni na Bližnjem vzhodu ostaja enaka in neomajna na finančnem, humanitarnem, vojaškem in diplomatskem področju. V pripravi je 12. sveženj sankcij proti Rusiji, ki naj bi vključeval tudi diamante. So pa na vrhu pozvali k pospešitvi vojaške pomoči, zlasti k dobavi raket, streliva in sistemov zračne obrambe, da bo Ukrajina lahko branila prebivalstvo in kritično infrastrukturo.

Poleg Madžarske ima po novem tudi Slovaška pod premierom Robertom Ficom zadržke do načrta EU, da bi za orožje za Ukrajino v prihodnjih štirih letih namenili še 20 milijard evrov. Fico je po vrhu povedal, da bodo Ukrajino podpirali pri vsem drugem razen pri orožju, saj »ne verjamem v vojaško rešitev tega konflikta«. Evropska komisija naj bi pripravila predloge, kako bi lahko zamrznjeno rusko premoženje v EU, sprva izredne dobičke iz upravljanja tega premoženja, uporabili za obnovo Ukrajine.