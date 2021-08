Evropski zid za neurejene migracije

Odpri galerijo

Notranji ministri držav EU si bodo jutri na izrednem zasedanju prizadevali za ukrepe, ki bi pomagali preprečiti ponovitev scenarija iz leta 2015, ko so se države članice spoprijele z velikim migracijskim pritiskom. Države EU bodo poleg lokalnega osebja in njihovih družin pripravljene sprejeti predvsem ljudi iz ogroženih skupin, ženske, dekleta in otroke. FOTO: Wakil Kohsar/AFP