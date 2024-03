Evropsko tožilstvo gre nad korupcijo belih ovratnikov

Evropsko javno tožilstvo (EJT) si bo pod vodstvom Laure Kövesi prizadevalo intenzivno delovati proti kriminalu belih ovratnikov, njegovim povezavam z organiziranim kriminalom in korupcijo. To je v uvodu danes objavljenega poročila o delu v letu 2023 napovedala Romunka, ki si je že med delom v svoji domovini pridobila sloves odločne bojevnice proti korupciji.

Obseg goljufij, ki prizadenejo finančne interese EU, je po mnenju Laure Kövesi mogoče razložiti le z močno vključenostjo resno organiziranih kriminalnih skupin. Sklicujejo se na enega od skesancev, ki je povedal, da so goljufije z DDV lahke tarče »saj ne tvegaš ničesar, moraš le poiskati računovodjo, dobrega pravnika in nekoga, ki ve, kako govoriti, pa lahko veliko zaslužiš«.

Selitve kriminala v šibkejše države

V takšnih goljufijah ni očitnih žrtev, ki bi prijavile takšna kazniva dejanja. Tudi njihov odmev v splošni javnosti ni velik. »Zato so poskusi zniževanja kazni in skrajšanje zastaralnih rokov za kriminal belih ovratnikov namesto povečanja kaznovalne moči pravosodja skrajno skrb zbujajoči,« piše Laura Kövesi.

Opažajo, da organizirani kriminal financira operacije goljufanja z DDV z denarjem, ki ga skupine pridobijo z drugimi kriminalnimi dejavnostmi. Iste skupine perejo denar iz goljufij. Ko delujejo, v vsaki državi uporabijo posameznike s poznavanjem lokalnega trga, zakonodaje in poslovnih praks. Selijo se v države, kjer so zaznave in preiskovalne zmogljivosti šibkejše.

Zato Laura Kövesi opozarja, da se na terenu srečujejo s kriminalnimi skupinami, ki za zaščito svojih interesov uporabljajo najhujše nasilje, na razpolago pa imajo skoraj neomejena sredstva za podkupovanje demokratičnih institucij. Opozorila je, da obstaja povezava nevarnih tihotapcev drog in trgovcev z ljudmi z domnevno manj nevarnim kriminalom belih ovratnikov, ki »le« podkupuje in pere denar.

»Dokler ne razumemo te temeljne povezave, ne bomo mogli ustaviti rasti in širjenja resno organiziranih kriminalnih skupin,« je zapisala. Pravosodnim oblastem uspe na leto zaseči le 4,1 milijarde evrov, kar je v najboljšem primeru manj kot 2 odstotka prihodkov organiziranega kriminala v EU, je opozorila.

Korak naprej od Falconeja

Predlagala je novo strategijo. Morali bi ne le »slediti denarju«, kot je bil slavni slogan italijanskega protimafijskega tožilca Giovannija Falconeja, temveč narediti še korak naprej. »Osredotočiti se na denar. Da bi resno zmanjšali zmogljivosti kriminalcev, bi morali iz enačbe črtati kriminal belih ovratnikov,« je zapisala.

Posledice bombe na avtocesti pri Palermu, kjer je bit ubit Giovanni Falcone. FOTO: Wikipedia

EJT, ki ima sedež v Luxembourgu, je začelo delovati leta 2021 in je že postalo nepogrešljiv del pregona zlorab denarja EU. S preiskavami dviguje prah. Nazadnje je bilo na muhi kritik hrvaškega premiera Andreja Plenkovića. Zapleti so tudi pod novo vlado na Slovaškem. V času zadnje vlade Janeza Janše je bilo veliko težav z imenovanjem dveh delegiranih tožilcev iz Slovenije.

V poročilu o delu v letu 2023 ugotavljajo, da se je zavedanje o EJT okrepilo. Lani so od zasebnih strank prejeli 2494 prijav ali za 29 odstotkov več kot leto poprej. Tudi pristojni nacionalni organ držav so zaznali skoraj za četrtino več goljufij na področju EU kot leto poprej.

V Sloveniji lani 11 preiskav

V Sloveniji doslej še niso objavili informacij o nobeni odmevnejši preiskavi. Lani so odprli enajst preiskav v primerih s skupno ocenjeno škodo 5,4 milijona evrov. Aktivnih preiskav je 23, z ocenjeno škodo 46,1 milijona evrov. Vloženi sta bili dve obtožnici, ki vključujeta šest oseb.

Lani so v sodelujočih držav EU (to so že skoraj vse) odprli 1371 preiskav, skupno pa jih je bilo aktivnih 1927, z ocenjeno škodo v višini 19,2 milijarde evrov. Kar 59 odstotkov jih je povezanih z goljufijami z DDV. Po ocenah Europola goljufije z DDV na leto stanejo javne finance EU okoli 50 milijard evrov.

Več kot 200 preiskav je povezanih s financiranjem v okviru programa za okrevanje (NextGenerationEU) z ocenjeno škodo okoli 1,8 milijarde evrov. Na zahtevo tožilstva so bili izdani odloki za zamrznitev 1,5 milijarde evrov.

Tudi Poljska se bo pridružila

Na tožilstvu opozarjajo, da brez učinkovitega dela tako evropskega tožilstva kot nacionalnih organov ne bo mogoče zagotoviti uspešnega povračila tega denarja. V okviru 195 postopkov, sproženih lani, naj bi oblasti dobile vrnjenih 608 milijonov evrov.

Evropsko tožilstvo je pred tednom dni zaprosilo za zvišanje svojega proračuna. To je utemeljilo tako z vstopanjem novih držav (Poljske in morda Švedske) kot tudi pospešitvijo izplačil iz programa za okrevanje. Za letošnje leto želijo zvišanje za 7,8 na skupno 79,7 milijona evrov.