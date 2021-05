Fauci pojasnjuje svoje izjave, Kitajska besna

Pred nekaj dnevi je vodilni ameriški strokovnjak za nalezljive bolezni dr.dejal, da ni več prepričan v naravni izvor novega koronavirusa, in zahteval preiskave, kar je prililo olja na ogenj teorijam zarote in razbesnelo kitajske medije in publiko.Fauci je včeraj pojasnil, da je njegovo prepričanje v naravni izvor virusa ni spremenilo. Še vedno se mu zdi najbolj verjeten, a ker »nihče ne more biti stoodstotno prepričan v nič«, so potrebne nadaljnje preiskave, je pojasnil v intervjuju za CBS News.Kitajski mediji, denimo Global Times, so Faucija obtožili izdaje kitajskih znanstvenikov in moralne degeneracije. Faucija so na Kitajskem dojemali kot pozitivno figuro, zavezano strokovnosti v času kaotične vlade, zdaj pa se je »pridružil mnenjski vojni proti Kitajski«, menijo kitajski mediji.Teorijo o izvoru virusa na Kitajskem je spodbujal predvsem nekdanji ameriški predsednik Trump. Preiskovalna skupina znanstvenikov Svetovne zdravstvene organizacije, ki je letos v Wuhanu preiskovala izvor virusa, je raziskavo zaključila z ugotovitvijo, da je laboratorijski izvor virusa »izjemno malo verjeten«.