Fiskalni red ne bo kot prisilni jopič

Čeprav je bilo ozračje na pogajanjih finančnih ministrov, ki so se v noči na petek zavlekla do 3. ure, konstruktivno in pozitivno, nov sistem proračunskih pravil Evropske unije še ni pod streho. Tudi v končnici bosta imela glavno besedo Berlin in Pariz. Glavni odprti vprašanji o prihodnjih proračunskih pravilih ostajata hitrost in obseg zmanjšanja presežnih primanjkljajev in dolga.

Slovenija, ki je imela v zadnjem poldrugem desetletju nekajkrat težave z Brusljem zaradi primanjkljaja, je z dosedanjim potekom pogajanj zadovoljna. »Ključno vprašanje je v dodatnih varovalkah, ki bodo na eni strani zagotavljale dolgoročno stabilne javne finance, na drugi pa omogočale investicije,« je dejal finančni minister Klemen Boštjančič.