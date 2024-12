Fotografija iz Google Maps španski policiji pomagala pri reševanju primera

Precej vsakdanja fotografija na Google Maps: Moški, ki v avto nalaga belo vrečo. A kot navaja španska policija, je fotografija igrala pomembno vlogo pri aretaciji dveh oseb, ki sta bili domnevno vpleteni v izginotje in smrt moškega v španski provinci Soria: »Preiskovalci so v aplikaciji odkrili nekaj posnetkov, na katerih so opazili vozilo, ki bi lahko bilo uporabljeno pri kaznivem dejanju.«

Omenjena fotografija naj bi namreč prikazovala trenutek, ko je storilec nameraval skriti truplo žrtve, poroča BBC. Policija je v sporočilu za javnost zapisala, da so pridržali žensko, domnevno nekdanjo partnerko 33-letnega moškega, ki je izginil v provinci Soria na severu države. Skupaj z njo so prejšnji mesec pridržali tudi moškega, o katerem sumijo, da je njen zdajšnji partner.

Preiskovalci so na bližnjem pokopališču našli tudi človeške ostanke, o katerih menijo, da bi lahko pripadali pogrešanemu. Policija osebnih podatkov pridržanih in žrtve ni javno objavila.

Po poročanju španskega časopisa El País je bil pogrešani 33-letni moški rojen na Kubi, v Sorii pa naj bi se srečal s svojo ljubimko. Osumljenca sta za zdaj v priporu, preiskava poteka.

Aplikacija Google Maps je virtualni zemljevid, ki uporabnikom med drugim omogoča, da se na ulice sveta – s pomočjo avtomobilov s kamerami, ki se podajo v mesta – podajo na virtualni sprehod. Policiji se je tokrat nasmehnila sreča, saj se avtomobili poredko podajo v naselja in ulice, ki so na periferiji, in prav to se je zgodilo v tem primeru, saj so to prvi posnetki ulic iz mesta Tajueco po petnajstih letih.