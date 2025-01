Fotografije dneva (10. 1.)

Galerija

Letalo spušča sredstva za gašenje požara na območju Calabasas v okrožju Los Angeles. Gozdni požari so včeraj grozili, da bodo zajeli dele Hollywooda, saj je po Los Angelesu divjalo vse več požarov, zaradi katerih je moralo več kot 100.000 ljudi zapustiti svoje domove in ki so zahtevali najmanj 10 življenj. Foto: Josh Edelson/Afp